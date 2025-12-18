Espirituosos Espanya apel·la a la moderació i al consum responsable d’alcohol per Nadal￼

Amb motiu de les festes de Nadal, un període marcat per un augment de les trobades socials i les celebracions, Espirituosos Espanya, la federació de begudes espirituoses, fa una crida al “respecte, la responsabilitat i la moderació en el consum de begudes alcohòliques”.
La federació recorda, a través d’un comunicat, que gaudir d’aquestes dates demana saber triar, conèixer els mateixos límits i ser conscients de l’entorn, especialment en situacions habituals en aquestes celebracions com a menjars prolongats, desplaçaments o reunions familiars. Així mateix, subratlla que existeixen contextos en els quals l’alcohol no té cabuda, com el consum per part de menors d’edat,” que no han d’ingerir alcohol en cap concepte, la conducció, l’embaràs o la presa de determinats medicaments”.
Entre les recomanacions per a reduir riscos, Espirituosos Espanya destaca beure a poc a poc, alternar el consum amb begudes sense alcohol, acompanyar-lo d’aliments i planificar amb antelació els desplaçaments, recorrent a la figura del conductor alternatiu quan sigui necessari.
Segons el director d’Espirituosos Espanya, Bosco Torremocha, “les celebracions són moments per a compartir i gaudir, però també per a actuar amb responsabilitat. Des del sector defensem un model de consum adult i responsable, en el qual la qualitat, el respecte i el sentit comú estiguin sempre presents”.
A més, des de la federació es recorda que el sector manté un ferm compromís amb la responsabilitat social i que des de fa més de dues dècades impulsa campanyes educatives i preventives destinades a promoure un consum adult i responsable, especialment entre col·lectius de risc.