El 60% d’espanyols no sap que la diabetis afecta la insuficiència cardíaca

El 60% dels espanyols desconeix que la diabetis augmenta el risc de tenir insuficiència cardíaca, segons una enquesta de l’Aliança de Boehringer Ingelheim i Lilly en el marc de la celebració del Dia Mundial de la Diabetis, el proper 14 de novembre, que posa de manifest el desconeixement que hi ha a la societat sobre la interconnexió de la diabetis tipus 2 i la insuficiència cardíaca. La diabetis tipus 2 és una malaltia que afecta 463 milions de persones a tot el món i se situa entre les 10 principals causes de mort. A Espanya hi ha més de 6,6 milions de persones amb diabetis tipus 2, dels quals s’estima que al voltant de 2 milions de pacients encara no estan diagnosticats. En xifres globals, 12 de cada 1.000 espanyols són diagnosticats anualment d’aquesta malaltia silent, segons les dades que va aportar l’Aliança.

Va explicar que els sistemes cardiovascular, renal i metabòlic estan interconnectats, per la qual cosa si un funciona malament pot provocar o accelerar que els altres no funcionin bé. Per contra, millorar la salut d’un sistema pot generar efectes positius en tots els altres.

La diabetis tipus 2 té un impacte directe en òrgans com el cor i el cervell, fins al punt que tenir diabetis augmenta al doble el risc de tenir un esdeveniment cardiovascular. A més, entre el 50% i el 80% del col·lectiu mor per malalties cardiovasculars.

Segons l’enquesta poblacional duta a terme per l’Aliança, prop de 7 de cada 10 espanyols no saben que la insuficiència cardíaca augmenta el risc de patir diabetis (67,85%) o bé que pot derivar en insuficiència renal (69,99%).

Davant aquest escenari, Mercedes Maderuelo, gerent de la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE), va assenyalar que “és molt important que les persones amb diabetis tipus 2 siguin plenament conscients dels seus riscos i adoptin i mantinguin uns hàbits de vida saludables, a més d’un adequat control de la patologia. Les persones amb aquesta patologia no poden romandre passives, han de prendre les regnes del seu dia a dia cuidant-se i, per això, són fonamentals el seu contacte i seguiment estret amb els professionals sanitaris i de la mà de les associacions de pacients. Així mateix, és clau que se’ls proporciona l’adequada educació diabetològica perquè puguin gestionar la seva diabetis sense cap mena de complicació”.

La diabetis tipus 2 és una malaltia crònica i silenciosa que va molt més enllà dels alts nivells de sucre a la sang. Amb el temps fa malbé greument molts òrgans i sistemes. Les complicacions en què pot derivar són importants, però, es podria prevenir en el 80% dels casos, mitjançant l’adopció d’uns hàbits de vida saludables, pel que fa a dieta i exercici físic.

En paraules del Dr. Jaime Amor Valero, Metge de Família al Servei Madrileny de Salut (Sermas), “l’educació dels pacients en relació amb la seva malaltia és fonamental per poder conèixer les possibles complicacions i actuar precoçment davant d’elles. Explicar i assegurar-nos que el pacient ens entén, des de les fases més precoces de la malaltia, els aspectes necessaris relatius a la diabetis, és decisiu per aconseguir que el pacient sigui el protagonista del control de la seva malaltia, guanyant autonomia i independència a les seves activitats habituals i atenuant la repercussió de la diabetis a la seva vida. Els professionals tenen la capacitat, mitjançant l’escolta activa i l’entrevista motivacional de promoure canvis al pacient per adquirir hàbits que millorin la salut. És imprescindible la implicació activa dels professionals de la salut en l’educació dels pacients i que siguin capaços de transmetre missatges de valor i utilitat adaptats al nivell de coneixement i capacitats dels pacients de manera individualitzada.”

Aliança

L’Aliança de Boehringer Ingelheim i Lilly, busca la millora de les persones amb malalties cardiorenal metabòliques. Mostra d’això és la seva iniciativa social ‘És Diabetes. És la teva vida’ i, en especial al seu documental ‘Interconnectats’, avalat per la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE), la Societat Espanyola de Diabetis i la Fundació RedGDPS que tracta de conscienciar els pacients amb diabetis tipus 2 i al seu entorn, a més de la societat de la importància del seguiment d’aquesta malaltia i, en especial que les persones amb DM2 prenguin consciència de la seva condició per evitar riscos a la seva salut.

El documental està inspirat en experiències reals de persones amb diabetis tipus 2 i visibilitza de manera clara mitjançant una metàfora amb un edifici i les vides dels seus veïns, la interconnexió que hi ha entre la diabetis i altres malalties cardiometabòliques.

‘Interconectados’ va ser premiat als Publifestival a la millor eficàcia en campanya integrada i és una peça de gran valor per a les organitzacions de pacients a l’hora d’explicar la interconnexió entre els òrgans i la diabetis tipus 2.

“La diabetis és una malaltia que té com a eix central l’augment dels nivells de glucosa a la sang i que afecta nombrosos òrgans a conseqüència del dany vascular. Experiències basades exclusivament en el control glucèmic han demostrat que aporta un benefici reduït sobre la salut del pacient, però, estendre el control a tots els factors de risc que influeixen en l’evolució de la diabetis aconsegueix resultats amb més repercussió en la supervivència del pacient amb diabetis”, va assenyalar el doctor Jaime Amor Valero.