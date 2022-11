Espanya segueix a la cua d’Europa en el nivell d’anglès

Encara que ha millorat en 5 punts respecte 2021, trencant per primera vegada des de 2014 la tendència baixista, el nivell d’anglès d’Espanya es manté estancat un any més, segons el rànquing de EF Education First ‘EF EPI 2022’, en el qual han participat més de dos milions de persones de 111 països. Espanya es queda bloquejada en la 33a posició del llistat, amb 545 punts. Així, es queda situada per darrere d’Itàlia, que en aquesta edició ha guanyat tres posicions, i per davant de França, que ha descendit tres llocs per a ocupar el 34è.

Xavier Martí, director general de EF España, ha assenyalat que “malgrat aquesta petita empenta, el nivell d’anglès a l’estat espanyol es manté en uns nivells moderats i porta molts anys sense evidenciar grans millores” i s’ha mostrat contundent a l’hora d’afirmar que “aquestes dades constaten que el model educatiu presenta unes deficiències en l’aprenentatge d’idiomes”.

Dins l’estat espanyol, Galícia és el lloc que millor nivell d’anglès ha demostrat tenir a Espanya, amb 584 punts. Li segueixen Catalunya (581 punts), País Basc (577 punts) i Cantàbria (576 punts), totes amb un nivell per sobre del mitjà d’Espanya. La comunitat amb menor puntuació, per contra, és Extremadura (502 punts), seguida de La Rioja (509 punts), Castella-la Manxa (519 punts) i Múrcia (527 punts).

Quant a les ciutats, Vigo destaca com la primera de la llista, que suma 9 punts enfront de l’any passat, alçant-se amb un total de 593 punts. Li segueixen la Corunya (588 punts), Barcelona (585 punts) i Bilbao (574 punts). A la cua de la llista es troba Las Palmas de Gran Canaria que, amb 524 punts, baixa la seva posició respecte a l’any passat en 6 punts. Li segueixen Murcia, que, amb 525 punts, també empitjora la seva xifra, i Valladolid, que baixa 26 punts fins a quedar-se en 530 punts.

Els països amb millor anglès a Europa

Segons l’informe, en termes generals el nivell d’anglès a Europa ha crescut, de mitjana, 6 punts respecte a l’any passat, encara que la taxa de millora de la UE s’ha alentit. Alguns països amb nivell baix i moderat, com Itàlia, Rússia, Turquia i Ucraïna, han liderat el creixement d’enguany.

En aquesta edició del rànquing, continua al capdavant a nivell mundial Països Baixos per quart any consecutiu, seguit de Singapur, Àustria, Noruega, Dinamarca, Bèlgica, Suècia, Finlàndia, Portugal i Alemanya, que conformen el TOP10. A nivell europeu, també se situa al capdavant Països Baixos, seguit d’Àustria, Noruega, Dinamarca, Bèlgica, Suècia, Finlàndia, Portugal, Alemanya i Croàcia.

Davant aquests resultats, EF sosté que aprendre una nova llengua és un procés que requereix moltes hores de pràctica i estudi. “Els mals resultats d’anys passats llancen una informació negativa sobre l’aprenentatge de llengües estrangeres a Espanya, la qual cosa revela que és necessari modificar aquest procés”, assenyalen.

“Els cursos ‘en línia’ poden servir com a reforç, però el més adequat per a aprendre una llengua és fer una immersió a l’estranger”, ha explicat Xavier Martí. “D’aquesta manera, s’aconseguirà augmentar les capacitats lingüístiques, a més de percebre els matisos existents en les diferents cultures que ens envolten”, ha conclòs.