Espanya compta actualment amb 19 Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) de begudes espirituoses, fet que la situa com el tercer estat membre de la Unió Europea (UE) amb més reconeixements, només per darrere d’Alemanya i França.
Així ho ha posat en relleu la Federació Espanyola d’Espirituosos, Espirituosos España, que ha subratllat que aquestes figures de qualitat garanteixen l’origen dels productes, els seus mètodes d’elaboració i els coneixements tradicionals associats a cada territori, a més de contribuir al reconeixement de la seva qualitat i al suport als productors locals.
Les 19 IGP espanyoles es reparteixen per tot el territori, amb una presència destacada a comunitats autònomes com Galícia, Astúries, Navarra, Catalunya, Andalusia o Madrid. En aquesta última, l’Anís Chinchón ha estat reconegut recentment com la millor beguda espirituosa amb Indicació Geogràfica Protegida d’Espanya del 2026.
A més del seu valor cultural i gastronòmic, les Indicacions Geogràfiques també tenen una dimensió econòmica. El 2025, Espanya va comercialitzar 173 milions de litres de begudes espirituoses, dels quals 18 milions corresponien a productes elaborats sota una IGP, fet que representa més del 10% del volum total. Aquestes elaboracions generen, a més, un valor econòmic proper als 137 milions d’euros, segons dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
La tradició destil·ladora, licorera i mescladora d’Espanya ha donat lloc a productes estretament vinculats als seus territoris d’origen. La seva elaboració combina el coneixement d’agricultors, productors, mestres destil·ladors i empreses familiars amb matèries primeres agrícoles i tècniques transmeses i perfeccionades al llarg de generacions.
“Tornar als nostres pobles també significa retrobar-nos amb els sabors que formen part de la nostra memòria. Darrere de cada beguda amb Indicació Geogràfica Protegida hi ha agricultors, mestres destil·ladors, empreses familiars i generacions de coneixement”, ha explicat el director executiu d’Espirituosos España, Bosco Torremocha. En aquest sentit, ha afegit que “l’estiu és una oportunitat per descobrir aquest patrimoni i gaudir-ne d’una manera adulta, conscient i pausada”.
Per apropar aquest patrimoni al públic, Espirituosos España promou l’anomenat Spirit-Turisme, una proposta que permet descobrir el territori a través de visites a destil·leries, centres de producció, matèries primeres i tradicions gastronòmiques.
Segons l’Informe Socioeconòmic 2025 d’Espirituosos España, el sector de les begudes espirituoses compta amb més de 3.800 centres de producció distribuïts arreu de l’Estat, entre els quals hi ha unes 3.500 destil·leries artesanals. A més, el 85% de les empreses del sector són petites i mitjanes empreses, una estructura amb una forta implantació territorial que afavoreix l’activitat dels proveïdors locals i la preservació dels coneixements vinculats a l’agricultura i a la transformació de les matèries primeres.