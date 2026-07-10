Espanya vol reforçar la seva posició en la intel·ligència artificial europea mitjançant l’impuls de capacitat pròpia de computació avançada, una infraestructura clau per entrenar i operar models d’IA de gran escala, reduir les dependències tecnològiques i desenvolupar aplicacions sota normes europees.
El Consell de Ministres va autoritzar el passat 16 de juny una inversió de 719 milions d’euros, a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT), en el consorci publicoprivat que desenvoluparà una gigafactoria avançada d’IA i optarà a la convocatòria europea. Segons el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, l’objectiu és dotar Espanya i Europa de capacitat pròpia de computació avançada, reduir les dependències tecnològiques i garantir que el desenvolupament de la IA es faci sota normes europees.
El projecte concorrerà amb una candidatura multisede que inclou Móra la Nova, a Tarragona, i San Fernando de Henares, a Madrid. El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, va defensar que la inversió és «una aposta del Govern d’Espanya per la sobirania tecnològica, la reindustrialització i el lideratge en una IA fiable i sostenible».
La iniciativa s’emmarca en l’estratègia europea per reforçar la capacitat de computació. La Comissió Europea sosté que Europa afronta un dèficit crític d’infraestructura de computació a gran escala, necessària per entrenar, ajustar i desplegar la nova generació de models d’IA, i preveu mobilitzar 20.000 milions d’euros per desplegar diverses gigafactories dins del programa InvestAI.
Espanya ja disposa d’actius en aquest àmbit, com la BSC AI Factory, liderada pel Barcelona Supercomputing Center i recolzada en el superordinador MareNostrum 5, i la fàbrica 1HealthAI, impulsada pel Centre de Supercomputació de Galícia i el CSIC per desenvolupar una IA fiable aplicada a la salut humana, animal i ambiental.
El desenvolupament d’aquestes capacitats connecta amb la idea que la sobirania digital no depèn només de la regulació, sinó també d’infraestructures crítiques, dades, connectivitat, cloud, ciberseguretat i capacitat industrial. En aquesta línia, Telefónica participa en projectes europeus com EURO-3C, una infraestructura federada telco-edge-cloud amb el suport del programa Horitzó Europa i dissenyada per reduir la dependència de proveïdors de tercers països.
Amb aquests elements, la computació avançada es consolida com una palanca perquè Espanya guanyi pes en la IA europea i construeixi una cadena de valor al voltant de les dades, el cloud, l’energia, els centres de dades, la ciberseguretat, la recerca i les aplicacions industrials sota estàndards europeus.