Espanya redefineix el seu model reproductiu amb una maternitat cada cop més tardana

La reproducció assistida s’ha consolidat a Espanya davant del retard progressiu de la maternitat. Segons dades de les clíniques IVI a Espanya, la demanda de tractaments de fertilitat ha augmentat de forma notable en els darrers cinc anys, amb creixements del 110% a Màlaga, del 48,5% a Mallorca i del 31,2% a Saragossa. L’edat mitjana de les dones que recorren a aquests tractaments se situa al voltant dels 39 anys, una dada que, segons IVI, confirma el retard sostingut del projecte de maternitat a Espanya.
La directora d’IVI Madrid, la doctora Anabel Salazar, va assenyalar que “els canvis a la societat es reflecteixen en tots els àmbits de la vida i, en fertilitat, aquest reflex és especialment visible”. Va afegir que “la innovació en medicina reproductiva ha permès que moltes dones puguin planificar la seva maternitat de forma conscient i amb més garanties quan, per motius personals o laborals, decideixen posposar aquesta etapa”.
Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l?edat mitjana de maternitat a Espanya supera els 32 anys i la del primer fill se situa per sobre dels 31, una de les més elevades d?Europa. A això s’hi afegeix la caiguda continuada del nombre de naixements durant l’última dècada, en un context d’envelliment poblacional i dificultats per al relleu generacional.
Aquest canvi es pot atribuir a factors socials i econòmics com una inversió més gran en formació, la consolidació professional tardana, la inestabilitat laboral, les dificultats de conciliació i l’absència de parella estable. Tot plegat fa que la maternitat s’integri cada cop més en projectes vitals més amplis i complexos i es desplaci a etapes posteriors de la vida. Des del punt de vista biològic, la fertilitat femenina comença a baixar de forma més acusada a partir dels 35 anys, cosa que genera un desajust creixent entre el calendari vital i les possibilitats reproductives reals.
Vitrificació
Davant d’aquest escenari, la preservació de la fertilitat guanya protagonisme dins de la medicina reproductiva. Entre els tractaments amb més creixement destaca la vitrificació d’òvuls, que ha experimentat un augment generalitzat superior al 40% els darrers anys, segons l’anàlisi interna d’IVI a nivell nacional. Ciutats com Màlaga (+241%) i Mallorca (+276%) encapçalen aquesta tendència.
La preservació de la fertilitat guanya pes entre les dones que volen posposar la maternitat sense renunciar a les seves opcions reproductives actuals. Salazar va destacar que “moltes de les dones que acudeixen avui a vitrificar òvuls no ho fan soles, sinó acompanyades de les seves parelles, cosa que evidencia que el retard de la maternitat és un problema global que afecta els dos membres de la parella i no exclusivament les dones”.
Al costat de la preservació de la fertilitat, la fecundació in vitro continua sent un dels pilars de la reproducció assistida a Espanya. Aquest tractament ha registrat un creixement destacat en els darrers anys, amb increments propers al 30% a ciutats com Barcelona, Bilbao i Saragossa.