Espanya, la gran potència futbolística europea del segle XXI

Finalitzades ja les grans lligues a Europa i també les competicions continentals, arriba el moment de fer balanç i, una vegada més, Espanya, amb els clubs de LALIGA al capdavant, torna a demostrar que és una potència esportiva, concretament en el futbol.

La temporada 22/23, que va començar amb la victòria en la Supercopa d’Europa del Reial Madrid davant Eintracht de Frankfurt, ha acabat amb la consecució del setè títol d’Europa League del Sevilla FC, el club europeu amb més trofeus en aquesta competició.

Amb aquests últims assoliments, el futbol espanyol supera als seus competidors europeus en la comparativa en nombre de títols en els últims 22 anys. Des del començament del segle XXI, Espanya pot presumir que els seus clubs han aconseguit un total de 22 títols entre Champions League i Europa League, mentre que els equips anglesos que participen en la Premier League, els seus més immediats perseguidors, solament ha pogut emportar-se 10 títols entre aquestes dues competicions.

Quant a Supercopas d’Europa, els clubs espanyols també seguirien al capdavant respecte als anglesos. Des de 2001 el futbol espanyol ha alçat 13 vegades aquest trofeu, mentre que el britànic solament 4 vegades. Una competició que tornarà a viure un duel hispà-anglès al començament de la pròxima temporada, atès que la final la disputaran el Manchester City i el Sevilla FC per ser els guanyadors de la Lliga de Campions i l’Europa League, respectivament.

La diferència encara seria major si se sumessin els reconeixements de la Pilota d’Or, ja que des de 2001, disset jugadors que han jugat a Espanya han obtingut aquest guardó. Noms com Messi, amb 7, Cristiano Ronaldo, amb 4, a més de Figo, Ronaldo, Ronaldinho, Cannavaro, Modric i Benzema, tots ells amb 1, demostren que el futbol espanyol i LALIGA són sinònims d’èxit a nivell individual. Per contra, des del començament de segle, els jugadors de la Premier League anglesa reconeguts amb la Pilota d’Or només han estat 2, Michael Owen i Cristiano Ronaldo. Jugadors que també compten amb un passat a Espanya i en LALIGA.

Així, el còmput global entre Espanya i Anglaterra quedaria en 52 títols per al futbol nacional – Champions League, Europa League, Supercopas d’Europa i Balones d’Or – enfront dels 16 del futbol anglès. Unes dades que corroboren l’alta competitivitat dels clubs espanyols de LALIGA, que sota un model de sostenibilitat econòmica són capaces de plantar cara a equips de lligues com els de la Premier League, els quals disposen d’un sistema econòmic no controlat i amb un nivell de despesa molt superior a l’espanyola, ja que realitzen fitxatges a pèrdues, però que ja comença a ser examinat de prop i també qüestionat per les autoritats britàniques.