Espanya i l’Aràbia Saudita reforcen els vincles de cooperació internacional￼

En línia amb la voluntat de l’Aràbia Saudita d’estrènyer vincles en matèria de cooperació internacional i parlamentària, una delegació composta per membres del Consell Consultiu de l’Aràbia Saudita encapçalada pel President del Comitè d’Amistat Parlamentària hispà-saudita, Assaf bin Salem Abu Thanin, ha arribat a Espanya en una visita oficial que s’estén fins avui, 12 d’octubre. Els parlamentaris saudites tenen una agenda repleta de visites a institucions de cooperació internacional i organismes culturals de primer nivell en les quals, acompanyats per l’ambaixador de l’Aràbia Saudita a Espanya, Azzam Bin Abdulkarim Algain, busquen abordar l’evolució de la cooperació entre tots dos països en diversos àmbits, així com explorar les vies per a potenciar la cooperació parlamentària.

Avui, 11 d’octubre, la delegació visita el Congrés dels Diputats i el Senat per a conèixer aquestes institucions, a més de visitar el Ministeri d’Afers exteriors. El mes de juny passat, el ministre d’Afers exteriors de l’Aràbia Saudita, Sa altesa el Príncep Faisal Bin Farhan Al Saud, va estar en la seu del ministeri i aquesta nova visita del grup del Consell Consultiu del regne continua reforçant les relacions bilaterals entre tots dos països. Aquesta visita complementa la que la delegació va fer ahir en l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

Com a part de la convivència entre cultures, demà, 12 d’octubre, també es visitarà el Centre Cultural Islàmic de Madrid, la institució cultural islàmica més gran d’Espanya, i l’agenda de la jornada tancarà en el museu del Prat, un senyal d’identitat d’Espanya i del panorama cultural del país.

Altres parades realitzades aquests dies han inclòs una visita a la Casa Àrab, on la directora general del centre, Irene Lozano, va donar la benvinguda a la delegació i a l’ambaixador de l’Aràbia Saudita a Espanya; així com una trobada amb l’investigador del Real Institut Elcano, Haitham Fernández, on es van discutir maneres d’enfortir les relacions entre les dues parts en el camp de la recerca i els estudis. Finalment, la visita a la seu del IE Business School va abordar maneres de millorar la cooperació científica i acadèmica entre els dos països amics.

El Consell Consultiu (Consell de la Shura) és l’òrgan assessor oficial de l’Aràbia Saudita i la seva funció és presentar projectes de llei al Rei, Salmán bin Abdulaziz, i el seu gabinet a càrrec del poder executiu.