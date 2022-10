Espanya i l’Aràbia Saudita celebren el Fòrum Empresarial hispano-saudita

En línia amb “les bones relacions diplomàtiques i comercials entre Espanya i el Regne de l’Aràbia Saudita”, la Cambra de Comerç d’Espanya va acollir aquest dijous el Fòrum Empresarial hispano-saudita com un punt de trobada en el qual les empreses espanyoles han pogut conèixer les prioritats i oportunitats que ofereix el Regne. L’esdeveniment arriba en un context en el qual la Visió 2030 del Govern saudita està guiant la diversificació de l’economia i en el qual s’estan impulsant diversos megaprojectes d’infraestructures.

El fòrum va girar entorn de dues taules rodones sobre ‘infraestructures i aigua’ i ‘turisme’, alguns dels sectors en els quals l’empresa espanyola té més oportunitats de creixement i internacionalització apostant pel mercat saudita. De fet, entre els objectius que estableix la Visió 2030 està augmentar la inversió estrangera directa del 3,8% al 5,7% del PIB i incrementar la contribució del sector privat del 40% al 65% del PIB. Representants d’Acciona Aigua, Aqualia i Grup Meliá vinculats a l’Aràbia Saudita o EMEA van ser alguns dels ponents que van compartir la seva experiència i visió durant el debat.

Segons va exposar Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional, “en tot just uns anys, l’Aràbia Saudita s’ha convertit en l’economia més important del Golf. El seu lideratge en el comerç d’hidrocarburs, la diversificació i l’expansió del sector privat, la digitalització i el turisme són un fet. Des del sector empresarial espanyol apostem per la internacionalització i trobem a l’Aràbia Saudita un company perfecte amb el qual generar sinergies i oportunitats”.

La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va clausurar el fòrum al costat del ministre d’Economia i Planificació del Regne de l’Aràbia Saudita, Faisal Alibrahim. Tots dos van coincidir que l’experiència que implica Espanya en múltiples àmbits, des de la construcció fins al turisme, passant per la indústria o el medi ambient, constitueix una oportunitat per a establir aliances que acostin el Regne als objectius de la Visió 2030.

Faisal Alibrahim va apuntar que “Espanya és un soci internacional clau en el procés de transformació en el qual està immers el Regne de l’Aràbia Saudita sota la Visió 2030, per la qual cosa busquem aprofundir en les relacions bilaterals que tradicionalment hem mantingut per a continuar proporcionant un futur segur i pròsper per a tots”.

Per part seva, la ministra Reyes Maroto va assenyalar que “necessitem fòrums com aquest per a impulsar les nostres relacions d’inversió i trobar interessos comuns per a reforçar els atractius que hi ha en les nostres economies. Les empreses espanyoles que s’estableixen a l’Aràbia Saudita ho fan amb vocació de permanència, per compromís amb el desenvolupament del país i per a generar ocupació local”. En el projecte de ciutat futurista que està impulsant l’Aràbia Saudita sota el nom de Neom, Reyes Maroto va afirmar que ja hi ha empreses espanyoles involucrades en el seu desenvolupament.

Malgrat els efectes de la pandèmia a nivell mundial, el comerç bilateral entre Espanya i l’Aràbia Saudita s’ha recuperat ràpidament. En els 12 mesos entre 2020 i 2021, el comerç bilateral va créixer en 3.800 milions de riyales saudites (entorn de 1.000 milions d’euros) fins a aconseguir els 20.300 milions de riyales (al voltant de 5.500 milions d’euros), segons les últimes dades de l’Autoritat General d’Estadística de l’Aràbia Saudita (Gastat).

En 2021, les exportacions saudites a Espanya van aconseguir un valor de 11.400 milions de riyales (entorn dels 3.100 milions d’euros), mentre que les importacions espanyoles a l’Aràbia Saudita es van valorar en 8.900 milions de riyales (2.400 milions d’euros). Els dos països estan treballant junts en diverses iniciatives per a fomentar el creixement econòmic.

Comissió mixta

Com a part de la visita oficial que una delegació institucional i empresarial encapçalada per Faisal Alibrahim està realitzant a Espanya del 19 al 21 d’octubre, els Governs de tots dos països també van celebrar la Comissió Mixta hispà-saudita per a enfortir les seves relacions bilaterals.

Aquest comitè, que té com a objectiu millorar i promoure la col·laboració i la cooperació en tots els sectors de tots dos països, es va crear en 2007 i l’última reunió es va celebrar en Riad en 2018. En aquesta ocasió, representants de fins a 10 ministeris del Regne i altres institucions com l’Autoritat General de Comerç Exterior o l’Autoritat de Desenvolupament de l’Exportació saudita, entre altres, van participar en la trobada mantinguda en el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Per la part espanyola, la reunió va ser encapçalada per la ministra Reyes Maroto i va comptar amb la presència de Xiana Méndez, secretària d’Estat de Comerç.

Durant els tres dies de la visita oficial, figures clau del Govern i del sector privat saudita estan mantenint una atapeïda agenda de reunions amb múltiples ministres espanyols i empreses que tenen presència en tots dos mercats, com Indra i Airbus. Altres trobades agendados inclouen a la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), el ICEX i el Real Institut Elcano, organisme de referència en política internacional.