Espanya és el tercer país de la UE amb més universitats de renom

Espanya és el tercer país de la Unió Europea, després d’Alemanya i Itàlia, amb més universitats entre les mil millors del món, avaluades sobre un total de 25.000 del planeta. De fet, són 38 institucions educatives espanyoles les que es colen en el rànquing Shanghái de les 90 que hi ha al país, de les quals 53 són públiques.

Entre les 38 universitats que apareixen en el top mundial destaquen les universitats públiques de Barcelona i Granada, que entren fins i tot entre les 300 millors del món. Dins dels 500 primers llocs d’aquest escalafó, el nombre de centres espanyols d’educació superior puja a 9 amb la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Autònoma de Madrid, la Complutense de Madrid, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de València, la Politècnica de València i la Universitat del País Basc.

L’impuls de l’excel·lència educativa, a través d’una oferta de titulacions actualitzada i diversa, de models educatius que integren les últimes tecnologies com a eines per al desenvolupament professional, o comptar amb professionals de referència entre els docents i antics alumnes i el desenvolupament de programes de recerca amb professionals citats en estudis, són alguns dels factors que té en compte en aquesta mena de rànquings.

Entre els centres públics destacats pel rànquing de Shanghái estan la Universitat de Barcelona, la de Granada, l’Autònoma de Barcelona, l’Autònoma de Madrid i la Universitat Complutense de Madrid. Shanghái destaca de la Universitat de Barcelona que és una de les més veteranes del món. Fundada en 1450, combina tradició i innovació i el seu model educatiu fomenta l’excel·lència acadèmica i la recerca interdisciplinària. Ofereix una àmplia gamma de titulacions en diverses àrees, des de ciències fins a humanitats i tecnologia. Destaquen els seus programes de grau i postgrau que promouen la participació estudiantil. Els seus projectes de recerca abasten des de la medicina fins a la sostenibilitat, contribuint a l’avanç del coneixement i al desenvolupament social i econòmic.

Una altra institució lloada per Shanghái és la Universitat de Granada. Establerta en 1531, aquesta universitat destaca pel seu enfocament avantguardista en intel·ligència artificial i tecnologia. El seu model educatiu fomenta la innovació entre els seus alumnes i compta amb una variada oferta de titulacions en ciències, humanitats i enginyeria, amb èmfasi en camps relacionats amb la intel·ligència artificial. A més, la institució desenvolupa un alt nombre de projectes de recerca, que abasten des de medicina fins a robòtica, consolidant-la com a líder en solucions avançades i sostenibles.

La Universitat Autònoma de Barcelona, fundada en 1968, es caracteritza pel seu compromís amb la recerca de qualitat i la innovació educativa; per al que ofereix una àmplia varietat de programes de grau i postgrau en diverses àrees, des de ciències, humanitats o ciències socials, fins a enginyeria, entre altres. En recerca, la universitat compta amb nombrosos instituts i centres d’estudi que contribueixen a l’avanç del coneixement i la solució de problemes globals en àrees com la biomedicina, biotecnologia, ciències ambientals i socials, o la tecnologia.

La Universitat Autònoma de Madrid és reconeguda per la seva excel·lència en recerca i educació, el seu enfocament interdisciplinari i el seu compromís amb la innovació. La seva contribució a l’avanç del coneixement i el seu impacte en la societat, tant a nivell nacional com internacional, són aspectes que l’han consolidat com una institució líder en l’àmbit acadèmic. Fundada en 1968, la UAM ofereix una àmplia varietat de programes de grau i postgrau en ciències, humanitats, o enginyeries entre altres, i té un fort enfocament investigador, destacant en camps com la nanotecnologia, la física teòrica, les ciències socials i les humanitats. La institució col·labora amb universitats i centres de recerca de tot el món, promovent la mobilitat estudiantil i l’intercanvi acadèmic.

La Universitat Complutense de Madrid és la major universitat presencial d’Espanya i un centre de referència per al continent llatinoamericà, formada per 26 facultats de diverses disciplines com a arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeries i arquitectura. La seva oferta acadèmica està en constant evolució, amb més de 90 títols de grau, i més de 200 títols oficials de màster i 430 títols propis. En termes de recerca, la UCM ha sobresortit en diverses àrees, com a medicina, dret, literatura, ciències socials.

Líders en excel·lència

Precisament, a tenor de la recent publicació del rànquing Shanghái, la rectora de l’Autònoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, va destacar l’excel·lència del sistema universitari espanyol i va enlletgir en les xarxes socials les lectures negatives que es fan dels rànquings.

“Per repetit ja cansa; el rànquing de Shanghái serveix una altra vegada per a arremetre contra la universitat. 1) Pocs països poden col·locar a tantes universitats entre les 1.000 millors (d’unes 25.000). 2) Les que baixen no és que siguin pitjors que l’any passat; és que unes altres pugen”, va dir a títol personal en el seu perfil social.

La rectora va citar el llistat que va elaborar el professor Elías Cueto, de la Universitat de Saragossa, amb les dades de Shanghái: “Les 1.000 primeres universitats són el 3,3% millor del món”. El professor va reflectir en el seu missatge que Alemanya té 45 institucions universitàries entre les mil millors del món; Itàlia 40 i Espanya 38. França va col·locar en l’escalafó a 27 i el Regne Unit (que no forma part de la Unió Europea) té 64 universitats. “Jo diria que el que ens correspon per població/PIB, fins i tot més”, va remarcar Cueto.

Les universitats de la Xina continental van dominar la llista per primera vegada, amb 191 universitats classificades entre les 1.000 millors, superant en número a 187 universitats dels Estats Units. No obstant això, els Estats Units va mantenir el seu predomini en Top 100, amb 38 llocs, molt més que la Xina continental (10), el Regne Unit (8) i Austràlia (6).

Universitats privades

A més de Shanghái, altres rànquings com l’elaborat per la revista ‘Forbes’ amb les 10 universitats privades líders a Espanya, reconeixen la labor de transformació que estan realitzant les institucions d’educació superior espanyoles.

Aquest escalafó, publicat fa unes setmanes, va posar en valor d’entitats com Cunef Universitat. Especialitzada en formació en banca i finances, la universitat ha desenvolupat un model educatiu que combina pedagogia i tecnologia per a fomentar l’aprenentatge i desenvolupament dels seus estudiants. Recentment la seva oferta amb noves titulacions en matemàtiques, informàtica i economia digital, adaptant-la a les noves demandes del mercat laboral.

‘Forbes’ també va incloure en el seu Top 10 d’universitats privades a IE University per la qualitat dels seus programes acadèmics en una àmplia varietat de disciplines, que van des de negocis i dret fins a arts i tecnologia. El seu model educatiu combina teoria i pràctica per a fomentar la participació dels estudiants i l’aplicació real dels conceptes apresos. A més, promou l’esperit emprenedor, la creativitat i el pensament crític com a pilars fonamentals de l’educació.

Així mateix, la Universitat Alfons X el Savi (UAX) també està reconeguda per la seva excel·lència educativa en diferents rànquings, que distingeixen a la UAX pel seu enfocament en la innovació i la formació integral dels estudiants. La seva oferta acadèmica la componen 126 titulacions, entre les quals destaquen els estudis en medicina, odontologia o veterinària; així com l’oferta formativa de Business & Tech, que inclou certificacions tecnològiques actuals que completen la formació dels alumnes.

Aquesta universitat ha impulsat nous models de formació, pròxims a la realitat del mercat laboral, que es materialitzen en la metodologia ‘#UAXMakers’, on els estudiants de diverses disciplines col·laboren per al desenvolupament de solucions a reptes proposats per companyies líders del mercat gràcies als gairebé 9.000 convenis que té amb empreses.