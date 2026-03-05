Espanya accelera el desplegament de comunitats energètiques

El desplegament de les comunitats energètiques a Espanya avança amb força, impulsat per iniciatives tant públiques com privades. El Ministeri per a la Transició Ecològica ja ha finançat 145 projectes, mobilitzant més de 100 milions d’euros i consolidant aquest model com a eix de la transició energètica ciutadana, segons les dades més recents compartides per l’organisme.
Les grans companyies, juntament amb cooperatives i actors locals, estan accelerant la posada en marxa de noves comunitats que permeten als consumidors participar activament en la generació i la gestió d’energia renovable. Aquest enfocament cerca fomentar l’autoconsum i facilitar l’accés a energia neta.
Iberdrola lidera el desplegament al país amb 1.000 comunitats solars en funcionament que beneficien més de 100.000 famílies. El seu model permet accedir a l’autoconsum sense necessitat de realitzar inversions inicials ni instal·lar panells, aconseguint estalvis de fins al 30% a la factura elèctrica. Aquest avenç contribueix a la descarbonització de milers de llars.
En termes de distribució geogràfica, Madrid encapçala el desplegament, seguida de la Comunitat Valenciana, mentre que Extremadura es destaca com la regió amb més llars amb accés a aquestes solucions energètiques. Aquest creixement és un indicatiu del potencial de les comunitats energètiques al país.
Noves aliances i estalvis
Altres empreses del sector, com Cox, estan reforçant el seu paper com a soci estratègic dels ajuntaments. La companyia ja treballa en més de 265 municipis espanyols, incloent-hi localitats de la Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia, Extremadura, Castella i Lleó, Madrid, Astúries, Balears i Canàries. Un ajuntament mitjà pot assolir un estalvi anual de 312.000 euros gràcies a la implantació de comunitats energètiques.
Cox manté un pla d’inversió de 300 milions d’euros a tres anys per al desplegament d’instal·lacions fotovoltaiques, enginyeria especialitzada i infraestructures d’autoconsum col·lectiu. La maduresa dels projectes i la consolidació del model municipal seran determinants per generar beneficis sostinguts en el temps.
Statkraft també avança en un enfocament complementari que integra comunitats energètiques al voltant de les grans plantes fotovoltaiques. Projectes com Los Predios i Los Hierros, que sumen 154 MW a la Comunitat Valenciana, incorporen fórmules de participació ciutadana i acords amb entitats locals i agrícoles, maximitzant l’impacte social, econòmic i ambiental de l’autoconsum col·lectiu.
A més, la col·laboració entre CaixaBank, MicroBank i Edinor (filial de Repsol) ha donat lloc a la creació d’una comunitat energètica a Zumárraga el 2021. Des d’aleshores, s’han impulsat 20 comunitats energètiques a tot Espanya, que permetran proveir d’energia renovable més de 20.000 llars i comerços.
Cooperativisme creixent
En aquest context, el cooperativisme energètic també guanya pes. L’aliança estatal formada per Som Energia, Goiener, Ecooo, Energètica, Som Mobilitat, ePlural i Tandem Social treballa per escalar el model “Som Comunitats”. Aquesta iniciativa, que s’ha dut a terme els darrers anys a Catalunya, ha facilitat la creació de 400 comunitats energètiques.
Ara, el model s’estén a altres comunitats autònomes com Madrid, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, el País Basc i Navarra. Aquesta expansió reflecteix l’interès creixent per part dels ciutadans per participar en la transició energètica i en la gestió de recursos renovables en l’àmbit local.
L’impuls de les comunitats energètiques a Espanya no sols representa un avenç cap a la sostenibilitat, sinó que també fomenta la participació ciutadana en la transició energètica. La col·laboració entre empreses, cooperatives i governs locals és clau per aconseguir un futur energètic més eficient i accessible per a tothom.
El futur de l’energia a Espanya sembla estar cada cop més lligat a la participació activa dels ciutadans en la generació i gestió d’energia renovable, cosa que podria transformar el panorama energètic del país els pròxims anys.