Espanya, a la cua d’Europa en l’accés a tractaments innovadors contra el limfoma

En 2023, només a Espanya, s’assistirà al diagnòstic d’uns 27.000 càncers hematològics, segons la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer. Una dada amb un fort impacte emocional i social que es veu empitjorat quan entren en joc variables com les dificultats dels pacients per a accedir a tractaments innovadors i eficaços.

Espanya es troba a la cua quant a l’accés a tractaments innovadors, com les CAR-T, per a determinats càncers de la sang. Segons l’últim informe anual ‘Indicadors d’accés a teràpies innovadores a Europa (W.A.I.T. Indicator)’, publicat el mes de maig passat, Espanya ha empitjorat la seva situació en els rànquings europeus d’accés als medicaments.

Mentre que les novetats oncològiques disponibles a Alemanya són del 98%, del 83% a Itàlia i el 76% a Anglaterra, les autoritats espanyoles no financen ni sis de cada deu nous medicaments contra el càncer validats per la EMA.

Actualment, des que un fàrmac és autoritzat per la UE i s’incorpora al SNS, transcorren una mitjana de 629 dies (augmentant en més de 110 respecte a l’any anterior), la qual cosa sobrepassa, amb escreix, el que s’estableix per la legislació, fixat en 180 dies. Es tracta d’una xifra que col·loca a Espanya com el setè país europeu que més triga a aprovar el finançament públic dels medicaments. “Hi ha països com Alemanya, per exemple, que potser poden ser 100 dies el que triga un medicament a ser aprovat, mentre que a Espanya anem empitjorant, amb un retard de fins a 2 anys, la qual cosa és condemnar a mort a la persona que té el càncer. Però hi ha més problemes”, assenyala Begoña Barragán, presidenta de l’Associació Espanyola d’afectats per Limfoma, Mieloma i Leucèmia (AEAL), qui puntualitza que “l’Agència Europea de Medicaments aprova un fàrmac oncològic per a determinades indicacions i a Espanya s’aproven algunes d’aquestes indicacions, però altres no. Si, com a pacient, et toca un tipus de càncer que no està recollit en l’aprovació, encara que estigui a Europa, no tens accés. Estàs condemnat. Un altre problema important que es planteja és que molts dels fàrmacs oncològics que s’aproven a Espanya no es financen. Hi ha un mandat europeu que diu que tot el fàrmac que aprova la EMA ha d’estar disponible als països. Perquè a Espanya s’aprova que estigui disponible i que es pugui comercialitzar, però no ho finança el nostre Sistema Nacional de Salut. I això és rellevant perquè estem parlant de fàrmacs que són molt cars i als quals no tenim accés la majoria de les persones”.

Una situació que també explica Teresa Regueiro López, presidenta i fundadora de la Comunitat Espanyola de Pacients amb Mieloma Múltiple (CEMMP). “És molt fàcil explicar les coses quan li passen a moltíssima gent i molt difícil quan li passen a només una persona. La COVID va ser terrible, però va ser terrible per a tots. Va canviar la vida de tot el món i va canviar un munt de coses. Però el càncer canvia la vida individualment. Impacta un a un i al seu entorn. Per això, hem de reivindicar que les coses canviïn. Hem de reivindicar aquest accés d’alguna manera. Parlen de la sostenibilitat del sistema, però aquesta sostenibilitat l’han de dur a terme els tècnics del sistema i no nosaltres, els pacients. Nosaltres volem viure. Que s’incrementin els pressupostos, que a Espanya són infinitament inferiors als d’altres països. Quan aprova la EMA un fàrmac, aquest ja està a la disposició de tot el territori nacional a Alemanya, per exemple. I per què aquí no?”, assenyala.

Teràpies innovadores

Segons el doctor Joaquín Martínez, cap de servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari 12 d’Octubre, “estem molt retardats quant a accés i finançament respecte a la majoria dels països d’Europa. Actualment, hi ha cinc noves indicacions de teràpies CAR-T aprovades per la EMA que no tenim accés a Espanya. Alguna d’elles, fa més de tres anys que estan en tràmits de finançament, suposant un retard que considerem inadmissible. Estem perdent a molts pacients per culpa d’aquesta situació”.

Consideren necessari impulsar mesures que facilitin l’accés als tractaments en càncer i a la innovació a Espanya, com poden ser l’harmonització dels criteris de finançament i avaluació dels medicaments, l’agilitació dels processos d’autorització i registre, la promoció de la participació dels pacients en la presa de decisions, i el foment de la col·laboració entre els agents implicats en l’àmbit oncològic. “Necessitem un adequat funcionament del Ministeri de Sanitat quant a l’aprovació de noves teràpies. S’haurien de canviar aquests processos lents i ineficients per a facilitar l’accés a aquestes noves teràpies”, exposa el doctor Joaquín Martínez.

“Tenim uns eixos clars d’actuació: aconseguir que es compleixi aquest màxim de 180 dies, que els fàrmacs no s’aprovin amb restriccions respecte a la fitxa tècnica aprovada per Europa i que es financin els fàrmacs oncològics, que cada vegada s’aproven més sense finançament. A més de l’equitat, que tots els pacients a Espanya tinguem accés independentment del lloc que visquem”, conclou Begoña Barragán.