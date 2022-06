Esment Fundació incorpora receptes del xef estrella Michelin Koldo Royo, elaborades amb productes de la Fageda, per a celebrar les trajectòries de tots dos projectes socials que, units, sumen 100 anys de treball per la inclusió de persones en situació de vulnerabilitat. “Dues receptes amb estrella per a celebrar els resultats de dècades de treball dedicat a la integració de persones en situació de vulnerabilitat a través de la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat i/o amb malaltia mental”, van explicar.

Aquest és l’objectiu de la iniciativa que Esment Fundació i La Fageda han realitzat avui a Inca, amb el ‘showcooking’ protagonitzat pel xef estrella Michelin, Koldo Royo, i Miquel Àngel Ferrer, el responsable de cuina de Cafè Inca, convertit avui en punt de trobada per a celebrar els 100 anys de treball per la inclusió que sumen tots dos projectes socials.

La col·laboració entre Esment Fundació i La Fageda ve des de lluny i, amb motiu del 40 aniversari de l’entitat social garrotxina, s’ha volgut posar en valor la important tasca que desenvolupen en els respectius territoris (Mallorca i la comarca catalana de la Garrotxa). La fórmula triada ha estat la creació de dues receptes originals amb el iogurt del La Fageda com a protagonista, creades per a l’ocasió pel xef estrella Michelin Koldo Royo.

El showcooking ha estat l’ocasió per a presentar les noves creacions del prestigiós xef basc establert a Mallorca, fundador i president de l’Associació de Cuiners Establerts a les Illes Balears (Ascaib): uns Kebabs de pollastre amb iogurt i un Bol de fruites amb iogurt que tant el seu creador com La Fageda posen a la disposició de Esment Fundació perquè es puguin incloure a les cartes dels seus restaurants.

Receptes

Les dues receptes compten amb el iogurt natural La Fageda com a producte estrella. Aquesta varietat, líder en el mercat català, es caracteritza per “la seva textura, acidesa i qualitats organolèptiques que la converteixen un iogurt únic i singular”. “El iogurt natural La Fageda destaca per la qualitat de la seva matèria primera, sense conservants ni colorants, amb llet procedent de les granges i d’una qualitat superior, gràcies a un rigorós procés productiu”, va explicar el director Comercial i de Màrqueting, Francesc Galí.

Les entitats van assenyalar que “l’esdeveniment d’avui ha servit per a donar a conèixer, en un context gastronòmic, la història i el model de la Fageda, així com els atributs dels productes que elaboren des de la planta situada a Santa Pau (La Garrotxa): iogurts, postres làctiques, melmelades i gelats. Tots ells, generats a partir del treball de persones amb alguna mena de discapacitat o malaltia mental”.

El showcooking s’ha realitzat en col·laboració amb Esment Fundació, entitat homòloga de la Fageda en Ses Illes que treballa per la protecció i defensa dels drets dels col·lectius vulnerables i les seves famílies. Des de 1996, Esment Fundació compte un projecte de restauració a partir del qual generen llocs de treball per als seus usuaris.

Projecte

La Fageda és un projecte social sense ànim de lucre que enguany celebra 40 anys treballant per a dignificar la vida de persones de col·lectius vulnerables i promoure la seva integració social a través de diversos serveis i activitats productives. Un exemple d’això és la seva empresa de derivats lactis, una solució que va néixer com a eina rehabilitadora i terapèutica pel col·lectiu i que s’ha convertit en el pilar del projecte social.

“Amb la producció de diverses varietats de iogurts, melmelades, gelats i postres, els productes de la Fageda destaquen pel seu sabor únic, la seva textura, la seva procedència i el seu compromís amb la sostenibilitat”. Actualment, algunes d’aquestes referències ja es poden trobar en les principals cadenes de les Illes, com Eroski, el Corte Inglés, GM Foods, Supercor, Aldi, DIA, Agromart, Coaliment, Carrefour i Binipreu (Menorca).

Per part seva, Esment és una entitat que, des del 1962, treballa “per la qualitat de vida i igualtat d’oportunitats de les persones amb necessitats de suport i de les seves famílies”. Actualment, atén unes 1.700 persones. Presta suports, des de la infància i durant tota la vida, en tots els àmbits, especialment en els de formació, ocupació i ocupació, en habitatge o en el foment de vincles i relació amb l’entorn, per a evitar que les persones més vulnerables sofreixin una situació de solitud no desitjada.