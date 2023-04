eShowroom, l’expositor de marques i empreses sostenibles, arriba a Mallorca

eShowroom ha obert les portes al públic, al mateix recinte de Fàbrica Ramis, reunint expositors d’empreses i marques de tota mena de sectors que presentaven els seus productes, serveis i projectes sostenibles al públic general.

Aquesta fira és un dels principals aparadors a Mallorca per a professionals, empreses i institucions que estan creant valor a través de les seves pràctiques, productes o serveis sostenibles, registrant la visita de nombroses persones interessades a conèixer els projectes, serveis i iniciatives que institucions de l’illa duen a terme en matèria de desenvolupament i mobilitat sostenible.

Així, a la planta baixa de Fàbrica Ramis i a la Gran Via Colom, els visitants es van trobar amb diverses zones d’exposició amb mobiliari especialment creat per a l’ocasió i desenvolupat amb materials sostenibles.

Els diferents estands i expositors van mostrar productes i serveis sostenibles, d’empreses de sectors com el turístic i tota la cadena de valor, del sector de les energies renovables, el tractament de residus i reciclatge, la consultoria ambiental, la construcció i l’agricultura sostenible, productes ecològics, etc., a més de vehicles amb etiqueta ECO i ZERO emissions, motos i bicicletes elèctriques, patinets.

Una fira que s’emmarca en el programa d’activitats d”eMallorca Experience Week’ que compta amb l’Ajuntament d’Inca com a coorganitzador, eMallorca Technology i Hotels VIVA com a patrocinadors principals, a més del suport del Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Turisme.