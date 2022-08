Escudero defensa l’atenció telemàtica a una pacient d’urgències

Enrique Ruiz Escudero, conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, ha defensat l’atenció telemàtica que ha realitzat l’Hospital Villalba a una pacient en urgències pel fet que “és un procés validat que segueix els criteris estrictament clínics”. Una dona es va queixar aquest passat dimarts en xarxes socials per la forma en la qual l’havien atès en les urgències d’aquest centre hospitalari. La pacient va acudir perquè havia empitjorat el seu dolor de ciàtica i no podia caminar. Quan va arribar a l’hospital, va observar que la doctora l’anava a atendre a través de la webcam i no anava a tenir una exploració.

“Tot el procés que es va realitzar és validat amb tots els pacients que acudeixin a una urgència de qualsevol hospital de la xarxa madrilenya. Segons la valoració que es realitzi, es determina els passos següents”, ha explicat el conseller des del Centre de Vacunació regional.

L’Infanta Leonor, Nen Jesús i Porta de Ferro també realitzen aquest servei

En aquest sentit, Escudero ha subratllat que el treball presencial «ha anat avançat de manera importantíssima» i que la pacient va estar atesa per un doctora “a través d’un procés validat“. En aquesta línia, ha recordat que aquest servei també es realitza en altres tres centres hospitalaris.

“En Geriatria, de l’Hospital de Porta de Ferro, es realitza un seguiment de molts pacients en els seus domicilis. Un altre cas és l’Hospital Nen Jesús, on el servei de Pediatria i Psiquiatria l’utilitzen en trastorns de la conducta alimentaria i l’estan introduint en Oncologia. També ho realitza l’Infanta Leonor amb el programa ‘Better@home’, que ha estat premiat”, ha asseverat.

Així mateix, el conseller ha recalcat que la pràctica del treball no presencial “es fa quan es pot fer”. En aquesta línia, ha recordat que “en aquests últims anys s’estan avançat nous serveis” i que “moltes àrees s’estan plantejant començar amb aquesta pràctica clínica”.