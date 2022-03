Ericsson inicia una investigació interna sobre els pagaments realitzats a l’Estat Islàmic a l’Iraq

El president d’Ericsson, Ronnie Leten, ha confirmat que la tecnològica sueca està duent a terme una investigació exhaustiva sobre el comportament de la companyia en relació als pagaments a l’Estat Islàmic a l’Iraq, segons informa l’agència Reuters.

Fa unes setmanes el Consorci Internacional de Periodistes de Recerca (ICIJ, per les seves sigles en anglès) va publicar una sèrie de documents en els quals es mostrava que Ericsson va pagar milions de dòlars a través de suborns i va crear fons en negre per a potenciar el seu negoci a l’Iraq. Per a això, hauria utilitzat un patró de pagaments il·legals amb persones amb connexions polítiques i subcontractistes no investigats amb relacions amb l’organització terrorista de l’Estat Islàmic.

A més d’aclarir aquests fets, la investigació interna anunciada aquesta setmana té com a objectiu determinar la transparència de la companyia en relació amb la recerca oberta pel departament de Justícia dels Estats Units. Aquest òrgan va acusar Ericsson de trencar els termes d’un acord signat amb els fiscals americans l’any 2019 en no revelar completament tots els detalls de la seva mala conducta a l’Iraq.

Segons assenyala Reuters, l’acord implicava que el Departament de Justícia va acordar que no processaria a la companyia de telecomunicacions si aquesta pagava més de 1.000 milions de dòlars en multes i un altre tipus de taxes, implementava “rigorosos controls interns”, complia amb la legislació estatunidenca i cooperava plenament amb qualsevol recerca en curs.

La setmana passada la companyia va nomenar un nou director jurídic, Scott Dresser, en substitució de Xavier Dedullen, que era el màxim responsable d’aquesta àrea des de l’any 2018, per a abordar aquest problema de corrupció.

En aquest context, Ronnie Leten, ha afirmat que la companyia continua col·laborant amb el departament de Justícia estatunidenc i destaca que el conseller delegat, Borje Ekholm, continua comptant amb la plena confiança del consell.

No obstant això, el màxim responsable d’Ericsson a nivell global ha estat objecte de nombroses crítiques per la gestió de la companyia en el problema dels suborns. Ekholm va arribar a admetre les “fallades sistemàtiques de control intern” assenyalats pels fiscals estatunidencs i la falta de processos per a “captar les infraccions”.