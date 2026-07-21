Engel & Völkers Commercial ha posat en marxa a Espanya el pla de captació de talent comercial més gran de la seva història, amb la incorporació de 267 professionals durant el segon semestre del 2026. La iniciativa suposa un canvi respecte al model tradicional del sector immobiliari, en apostar per una relació laboral amb contracte per als nous assessors, davant de la figura habitual de l’agent autònom basat exclusivament en comissions.
Les noves incorporacions es concentraran principalment a Madrid, Barcelona, València, Tarragona i Dénia, tot i que la companyia també preveu una expansió selectiva en altres províncies espanyoles. Madrid serà el principal focus del programa, ja que concentrarà el 44% de les vacants previstes. A escala ibèrica, el pla arriba fins a les 326 posicions, amb 59 llocs de treball addicionals a Lisboa.
La principal novetat de la iniciativa es troba en el model de contractació. La companyia oferirà als nous assessors comercials un contracte laboral sota la figura de Representant de Comerç, amb cobertura de l’Estatut dels Treballadors i del règim general de la Seguretat Social, mantenint al mateix temps un model flexible d’organització del treball.
El sistema retributiu combinarà un salari fix mínim anual de caràcter compensatori amb un esquema variable basat en comissions, que s’activarà des de la primera operació tancada durant l’any. Segons la companyia, la posició d’Engel & Völkers Commercial en el segment premium permet als seus assessors accedir a oportunitats de negoci des del primer dia.
Tecnologia i intel·ligència artificial com a suport comercial
El nou pla d’expansió incorpora també una forta aposta tecnològica. Cada professional disposarà d’un copilot d’intel·ligència artificial integrat en la seva operativa diària, a més del CRM propi de la companyia desenvolupat sobre l’ecosistema Google, denominat E&V Advance–EVA.
Aquesta infraestructura tecnològica es complementarà amb l’acompanyament de directors de zona, assessors legals i financers, analistes de dades i equips especialitzats en fotografia i arquitectura. L’objectiu és oferir als nous assessors un entorn de treball amb eines avançades que facilitin la gestió comercial, la relació amb els clients i la presa de decisions.
La companyia considera que la combinació entre coneixement del mercat, suport especialitzat i tecnologia permet millorar l’eficiència del procés immobiliari i oferir un servei més personalitzat a propietaris i inversors.
Nous perfils per impulsar el creixement
Engel & Völkers Commercial no limitarà la cerca de candidats a professionals amb experiència prèvia en el sector immobiliari. La companyia busca perfils amb habilitats comercials, capacitat de negociació i autonomia, procedents d’àmbits com les vendes, l’atenció al client premium, les assegurances o la banca comercial.
Amb aquesta estratègia, la firma pretén ampliar la seva base de talent incorporant professionals amb experiència en sectors orientats a la relació amb clients i a la generació de negoci.
El pla forma part de l’estratègia de creixement d’Engel & Völkers Commercial a Espanya, un mercat on la companyia vol reforçar la seva presència en l’assessorament immobiliari per a actius comercials, oficines, inversió i segments vinculats al mercat premium.