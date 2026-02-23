La reputació corporativa algorítmica de l’IBEX35, corresponent al període setmanal del 16 al 22 de febrer de 2026, situa al capdavant Endesa (67; +1,0), Banc Sabadell (67; +2,3), Inditex (66; +0,8), ArcelorMittal (63; (Top 5) amb millor posicionament reputacional a ChatGPT, segons l’índex RepIndex.AI.
A l’extrem inferior de la classificació (Bottom 5) se situen Ferrovial (49; –0,7), Fluidra (48; –0,5), Iberdrola (46; –1,0), Acciona Energia (45; –1,5) i Redeia (44; –2,0), que reflecteixen menor intensitat narrativa, menor actualització informativa o senyals afeblits en conversa algorísmica.
RepIndex.AI és la primera plataforma d’intel·ligència artificial nativa que defineix, analitza i prospecta en temps real la reputació corporativa de l’IBEX 35 i del Corporate Spain mitjançant el processament creuat de grans models d’IA generativa. El sistema integra el RIX (Reputation Index), la variació setmanal (Δ Sem.), la consistència narrativa i el senyal conversacional per construir un índex sintètic que reflecteix com les companyies són interpretades a l’ecosistema de recerca i resposta basat en intel·ligència artificial.
Entre els factors que ChatGPT destaca aquesta setmana a les companyies líders figuren, en el cas d’Endesa, l’acumulació de cinc notes registrades a CNMV juntament amb un dividend extraordinari i el full de ruta en hidrogen verd; a Banc Sabadell, la solidesa del seu CET1 sense controvèrsies reputacionals recents; a Inditex, el seu lideratge ESG al sector tèxtil i la innovació en retail; a ArcelorMittal, els avenços en descarbonització siderúrgica i contractes d’acer verd als EUA; ia Puig, un Ebitda a l’alça del 10% a FY25 acompanyat de diversificació al segment luxe.
Per contra, a la part baixa de l’índex pesen factors com litigis internacionals sense actualització comunicativa en el cas de Ferrovial, absència de nous KPI de sostenibilitat a Fluidra, escassetat de comunicació a Iberdrola, cancel·lacions estratègiques no explicades a Acciona Energía o el debat obert sobre les infraestructures a Redeia.
El comportament setmanal confirma que la reputació corporativa algorítmica es consolida com un termòmetre estratègic nou del mercat, on la freqüència informativa, la coherència narrativa i la capacitat de generar senyals estructurats influeixen directament en el posicionament dins dels sistemes d’IA.
L’índex RepIndex.AI adquireix una rellevància especial en un context en què ChatGPT s’ha consolidat com la principal interfície conversacional d’intel·ligència artificial a nivell global, amb més de 800 milions d’usuaris actius setmanals al món segons estimacions sectorials, i una adopció creixent a Espanya amb diversos milions d’usuaris. La consolidació d‟aquests models com a porta d‟entrada a la informació corporativa converteix la reputació algorítmica en un actiu estratègic de primer ordre per a les companyies cotitzades.