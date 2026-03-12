eMobility Expo World Congress – MOW 2026 ha clausurat la seva tercera edició, consolidant a Màlaga com hub i enclavament estratègic del sud d’Europa en mobilitat sostenible, autònoma, electrificada, connectada i segura. Sota el lema ‘We llauri the future of eMobility’, la trobada ha reunit durant dos dies a 5.287 congressistes i professionals del sector de més de 34 països que han acudit per a descobrir les tendències, reptes i solucions de diferents segments de la indústria de la mobilitat i han fixat el full de ruta per a la descarbonització del sector en els pròxims anys.
En la seva tercera edició, eMobility Expo World Congress ha deixat un impacte econòmic de més de 12 milions d’euros en la capital de la Costa del Sol, malgrat les dificultats que molts congressistes han tingut per a arribar a Màlaga a causa dels problemes en la xarxa ferroviària, que han provocat una disminució del 9% en l’assistència prevista.
Durant dos dies, els milers de professionals assistents han pogut descobrir més de 400 innovacions de la mà de 203 signatures expositores. Entre elles, destaquen empreses del sector de l’automoció com a Tesla o Santana Motors, de les motocicletes com Silence o Kawasaki, dels eVTOL com eHang, de la nàutica d’esbarjo com Dhamma Blue, de la mobilitat aèria com AQUESTA, Boeing o Ryanair, i signatures tecnològiques com ETRA, especialistes en l’àrea de mobilitat, trànsit i transport.
Durant l’esdeveniment, Andalusia TRADE ha organitzat una jornada internacional de transferència de tecnologia, al costat de Enterprise Europe Network (EEN), la xarxa europea de suport a les pimes, la CEA i el Consell Andalús de Cambres, en la qual s’han dut a terme més de 200 reunions de negoci amb la participació de 234 empreses, inversors, socis tecnològics i comercials de 27 països sobre vehicles sostenibles, micromobilitat, logística avançada, mobilitat urbana intel·ligent, transport ferroviari, marítim i aeri, tecnologies d’energia neta i digitalització.
Així mateix, en el congrés s’han donat cita 376 experts de tot el món per a analitzar, debatre i compartir els reptes presents i futurs de la indústria de la mobilitat, que passen per una mobilitat més connectada, autònoma i segura, així com per la descarbonització i electrificació de la indústria.
En aquest sentit, Jaime David Peris, comissionat especial per a la Reindustrialització del Ministeri d’Indústria del Govern d’Espanya ha posat el fermall final a aquesta edició assenyalant que “la transició cap a una mobilitat descarbonitzada no pot significar una desindustrialització del continent”, sinó que ha de convertir-se en “una oportunitat única per a reforçar la nostra base industrial, la nostra capacitat tecnològica i la nostra autonomia estratègica”. En aquesta línia, ha defensat que Espanya vol ser “un dels destins europeus per a la inversió industrial en mobilitat i en transició energètica”, secundant-se en una base industrial consolidada, talent qualificat i una aposta institucional ferma per plans com Espanya Acte 2030 i el PERTE del vehicle elèctric i connectat.
Col·laboració públicoprivada
La transformació de la mobilitat està obrint noves oportunitats per al desenvolupament de projectes industrials vinculats a l’automòbil i les noves tecnologies de transport. En aquest context, la col·laboració entre administracions públiques, territoris i indústria resulta clau per a atreure inversió, generar ocupació i construir nous ecosistemes productius. Així ho ha posat de manifest Cristóbal Sánchez, Viceconsejero d’Indústria, Energia i Mines de la Junta d’Andalusia, afirmant que “resulta essencial la cooperació amb l’administració local, amb el sector empresarial i, per descomptat, una planificació estratègica adequada. A més, és necessari dotar-se dels instruments i eines que afavoreixin el creixement”.
El Parc Empresarial Santana a Linares és un exemple d’aquesta cooperació, tal com ha manifestat l’alcaldessa, Auxi de l’Olmo. “Mai pensàvem que el Parc Empresarial Santana tornaria a posar-se en marxa. Quan arribem al govern local, una de les nostres prioritats va ser treballar per a reactivar aquest parc industrial. Gràcies al suport de la Junta d’Andalusia, hem començat a fer passos concrets. El més important ha estat retornar la il·lusió als linarenses, demostrant que aquest projecte és una realitat”. D’acord amb les seves paraules, Sánchez ha afegit que “Andalusia va creure que Linares podia tornar a ser el que va ser, i la clau ha estat la col·laboració amb l’Ajuntament i amb les empreses”, va manifestar.
En aquesta mateixa línia, Eduardo Blanco, CEO de Santana, ha assenyalat que “l’Ajuntament va ser molt col·laboratiu, va ser l’Ajuntament qui ens el va proposar i estem molt agraïts”. “El primer pas va ser analitzar l’estat actual del parc, identificar les obres necessàries i establir un pla. Ens plantegem obrir la fàbrica a l’octubre de 2025, i avui és possible. Santana era un autèntic somni, i no hi havia dubtes que volíem seguir endavant amb aquest projecte”, ha conclòs.