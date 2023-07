Emirates Team New Zeland, guanyadors de la Copa Amèrica, ja a Barcelona

Emirates Team New Zealand, els defensors de la Copa Amèrica de vela, han culminat el primer cap de setmana d’entrenaments en aigües barcelonines. Els vigents campions i l’equip que ha fet possible que la 37a America’s Cup se celebri a Barcelona, van arribar a la ciutat abans del que es preveu i no han perdut temps a posar a prova la seva embarcació ‘Et Rehutai’ en la costa de Barcelona.

“Aquest és un pas crucial per a l’equip, estem realment emocionats d’estar a Barcelona i d’haver hissat veles i volat sobre els foils”, ha comentat Kevin Shoebridge, cap d’operacions d’Emirates Team New Zealand. A penes dies després de la seva arribada, Shoebridge ha destacat el suport que estan tenint per part dels aficionats. “Quan traiem a et Rehutai de l’hangar, diverses persones treien fotos del vaixell en la base. Resulta surrealista considerant que fa poc més d’un any Barcelona va ser triada seu de la 37a Copa Amèrica, i fa a penes un mes estàvem navegant a Auckland”.

Per part seva, el patró de Emirates Team New Zealand, Peter Burling, ha assenyalat que s’ha parlat molt de les “condicions i l’onatge de Barcelona, així que ha estat bo tenir un primer contacte amb les aigües on es disputarà la pròxima Copa Amèrica. Tenim molt a aprendre i experimentar en diferents condicions”.

El tres vegades medallista olímpic ha destacat amb entusiasme “la proximitat en la qual està el camp de regates de la platja de Barcelona”, i ha assegurat que aquesta edició de l’America’s Cup serà “fascinant i emocionant”.

Per part seva, el co-timoner de l’Et Rehutai’, Nathan Outteridge, es va mostrar clarament satisfet de poder estar a Barcelona per a completar aquest període de preparació, en el qual persegueixen “esbrinar com són les condicions en comparació amb les que hem navegat en el passat, i com influiran en el disseny final del vaixell”. D’aquí la importància de “ser aquí” amb el mateix AC75 “amb el qual l’equip ja ha competit anteriorment”, i de “navegar en aquestes condicions”, amb l’objectiu de “conèixer l’estat de la mar i el vent” i “acostumar-nos a l’entorn”.

“És el que realment busquem”, afegeix Outteridge abans de fer un primer balanç de la seva presa de contacte amb aigües barcelonines: “Fins ara, amb les brises marines que hem tingut, hem tingut un vent bastant estable, així que ha estat bo per a nosaltres concentrar-nos a navegar amb el vaixell amb la major precisió possible. És un bon lloc per a validar el rendiment VPP (Velocity Prediction Programme / Programa de Predicció de Velocitat) del vaixell, perquè quan tens vent estable pots tenir una bona sensació de com està funcionant”.

Pròxima parada

Vilanova i la Geltrú, acollirà durant quatre dies, entre el 14 i el 17 de setembre de 2023, el primer enfrontament entre els sis equips de vela que es disputaran la 37a Copa Amèrica a bord dels monocascs AC40. “Encara queda molt per fer en l’any vinent, especialment en els pròxims mesos mentre siguem aquí, incloent-hi la pre-regata a Vilanova i la Geltrú dins exactament 2 mesos” remarcava Shoebridge.

Els equips Lluna Rossa Prada Pirelli, Nova York Yacht Club American Magic i Alinghi Xarxa Bull Racing també es troben a Barcelona i, com l’equip neozelandès, tots treballen amb la vista posada en la pre-regata de setembre quan comenci la competició. La presència de tots els equips agrega un nivell addicional d’emoció a la ciutat, que s’està preparant per a albergar l’esdeveniment més important del món de la vela. La Copa Amèrica no sols atreu els millors navegants i equips del món, sinó que també té un important impacte econòmic per a la ciutat amfitriona. La Copa Amèrica és reconeguda com un dels esdeveniments esportius amb major audiència en el món, la qual cosa garanteix una atenció global i una oportunitat única per a projectar la ciutat i el país amfitrió a la resta del món.