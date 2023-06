L’Emirates Team New Zeland, rumb a desembarcar a Barcelona

Barcelona està a punt per a acollir el mes vinent a l’equip ‘defensor’ de l’America’s Cup, Emirates Team New Zealand, i als seus cinc ‘desafiadors’ pel trofeu esportiu més antic del planeta.

Els ‘kiwis’, que tenen previst desplaçar a una expedició d’entre 60 i 70 efectius, ja preparen la seva arribada progressiva a la capital catalana, una vegada que els treballs de construcció de la seva base en el Moll de Barcelona avancen segons el ritme previst.

En la seva qualitat d’equip que va portar l’America’s Cup a Barcelona, Emirates Team New Zealand va disposar de l’elecció inicial de les ubicacions de les bases dels equips. Els neozelandesos s’han decantat per la dàrsena Nacional, a escassos metres del Fan Village, on s’instal·larà una zona d’amarrament de 45 metres en el moll d’accés al World Trade Center, seu de l’entitat organitzadora (America’s Cup Event Barcelona) i que al seu torn també albergarà el centre de premsa.

A més de la reutilització de l’antiga terminal de ferris de Baleària, que albergarà l’àrea logística del Defensar de l’America’s Cup. Els hangars, que seran el centre d’operacions previ a cada jornada de navegació en aigües del Front Marítim barceloní i on descansaran tant l’AC40 que s’utilitzarà en les regates preliminars que tindran lloc entre el 14 i el 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú, com el seu AC75 Et Rahutai, amb el qual els neozelandesos van guanyar en 2021 l’última edició de la Copa a Auckland.

Barcelona

El compte enrere per a la 37a edició de l’America’s Cup Barcelona 2024 segueix el seu curs al mateix ritme que la petjada d’un dels esdeveniments de major audiència mundial comença a notar-se a la ciutat. A més de la transformació del Port Olímpic i les obres escomeses en el Port Vell, on a més de les bases dels sis equips participants s’està treballant en el centre d’interpretació de l’America’s Cup Experience que obrirà les portes aquest estiu, altres barris de la ciutat començaran a acollir durant l’estiu als integrants de l’Emirates Team New Zealand i a les seves respectives famílies.

Un dels més matiners ha estat l’enginyer barceloní, Roger Frigola qui, després de la seva intervenció en el passat Mobile World Congress, ha continuat treballant a les ordres del CEO de l’equip neozelandès, Grant Dalton, però ja des de la capital catalana i a l’espera del trasllat dels seus companys.

A poques setmanes perquè l’equip s’instal·li a Barcelona, Dalton no ha dubtat a lloar els atributs de la qual serà la seva ciutat d’adopció, a la qual defineix com a “única”, sobretot perquè, més enllà dels seus encants, permetrà que “tothom pugui seguir les regates des de la platja”. “No he vist cap altre lloc en el món que ens permeti fer això”, afegeix el responsable que la candidatura catalana hagi resultat triada per a albergar l’edició de 2024 del trofeu més antic del planeta.

Amb Vilanova i la Geltrú en l’horitzó, Emirates Team New Zealand i els seus cinc Challengers coincidiran pròximament per primera vegada en aigües del Front Marítim de Barcelona per a realitzar els seus respectius entrenaments. Superat el test de setembre en aigües del Garraf a bord dels seus mono cascs AC40, els sis participants en l’America’s Cup Barcelona 2024 continuaran exercitant-se en la capital catalana. La introducció d’aquest període d’assajos previs a l’esdeveniment a bord dels AC75 i els AC40 és una de les novetats del Protocol de Govern de l’Esdeveniment, impulsat pels kiwis com a Defensors del títol.

D’aquesta manera, Grant Dalton i el seu equip es comprometen a maximitzar les operacions dels sindicats participants a Barcelona molt abans de la cerimònia d’obertura, prevista per al 22 d’agost de 2024. Es tracta d’una mostra més del compromís d’Emirates Team New Zealand amb la capital catalana, i del desig del seu CEO que, tal com va succeir amb els Jocs Olímpics de 1992, l’America’s Cup de Barcelona també sigui recordada com la millor de la història.