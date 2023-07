Emirates Team New Zeland rep la bandera de Barcelona

La bandera de Barcelona ja oneja al costat de la de Nova Zelanda en la base d’Emirates Team New Zealand, l’equip Defensor de l’America’s Cup. L’alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, va fer lliurament d’una ensenya de la capital catalana al CEO de Emirates Team New Zealand, Grant Dalton i al COO, Kevin Shoebridge. En un acte carregat de simbolisme, la capital catalana ha volgut agrair a l’equip neozelandès la selecció de la ciutat com a seu de la 37a America’s Cup.

En la seva condició de Defensor del trofeu més antic del món, Dalton al costat del seu director d’operacions, Kevin Shoebridge, han estat els amfitrions de la delegació municipal encapçalada per Collboni, que ha conegut de primera mà les instal·lacions del Emirates Team New Zealand a Barcelona, inclòs l’hangar on descansa l’AC75 Et Rehutai.

Dalton ha afirmat que és “un orgull” rebre aquesta ensenya de mans de l’alcalde alhora que ha remarcat que se senten “agraïts per aquest gest” que els fa sentir “encara més com a casa”.

Collboni per la seva part ha manifestat que “el lliurament de la bandera de la ciutat al defensor del trofeu i l’equip que ha portat la Copa Amèrica a Barcelona converteix a la ciutat en la capital mundial de la navegació”. L’alcalde de la ciutat ha subratllat que “l’aventura de la Copa Amèrica ja està en marxa i ha assegurat que els barcelonins la viuran “amb passió”. “Barcelona s’obre de nou a la mar en benefici de tota la ciutat”, ha conclòs.

Emirates Team New Zealand té a uns 75 efectius i les seves respectives famílies actualment situats a Barcelona, entre membres de la tripulació, enginyers, dissenyadors i resta del personal de terra integrant-se amb la comunitat local. L’equip entrena des de fa 7 dies en el Front Marítim a bord de l’Et Rehutai experimentant amb les condicions locals, a l’espera de l’imminent desembarcament del seu monotip AC40 Et Kākahi, amb el qual competiran al setembre en la primera regata preliminar a Vilanova i la Geltrú.

La regata preliminar en aigües del Garraf brindarà la primera oportunitat al públic de veure en acció a Emirates Team New Zealand enfront de la resta de Challengers participants. “Estem desitjant competir enfront del públic local a Vilanova i la Geltrú. Serà un escenari perfecte per a les primeres regates oficials entre tots els equips, just enfront de la platja i el port”, ha afirmat Dalton.