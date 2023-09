Emiliano González De Pietri, de McCann España, a la llista Forbes dels 100 més creatius

La revista Forbes ha publicat el seu rànquing dels ‘100 espanyols més creatius en el món dels negocis’. Aquesta llista identifica la creativitat com una de les skills més demandades per les companyies, des d’un petit comerç a una multinacional. Entre els 100 triats en el rànquing es troba Emiliano González De Pietri, director general creatiu de McCann España. La revista destaca la seva gran experiència internacional, el seu increïble palmarès i el seu acompliment en l’actualitat com CCO impulsant l’excel·lència del producte creatiu i el creixement de McCann Worldgroup España.

En l’elaboració de la llista, Forbes destaca que “la creativitat no està lligada a grans pressupostos, només a les bones idees”, i per aquest motiu, el ventall de personatges provinents de diferents sectors, des de l’empresa, la gastronomia, l’art, la cultura, l’esport, l’emprenedoria o com en el cas de González De Pietri, el món de la publicitat i la creativitat.

L’executiu de McCann comentava en una recent entrevista en la Cadena Ser “antigament, les marques competien entre elles per l’atenció del públic. Ara, competeixen amb tot. Competeixen amb els ‘reels’ d’Instagram, Netflix, amb qualsevol contingut, amb un influencer que pot tenir més seguidors que una marca global. El que et demana una marca és com amb si fer-me rellevant” i reflexionava així mateix sobre la importància d’oferir noves experiències i estímuls als consumidors. Aquest és un dels pilars de les marques i dels nous temps.

A més de González De Pietri hi ha altres destacats membres del món de la publicitat en el rànquing de Forbes com són Toni Segarra, triat millor publicista del segle XX per la revista Anuncis l’any 2000, Pablo Alzugaray (fundador de Shackleton); Xisela López (directora creativa executiva de Sra. Rushmore) o Lucas Paulino i Angel Torres (fundadors del Rus de Rocky).