Emergia guanya el premi al Millor Contact Center 2023

Emergia, multinacional espanyola especialitzada en la gestió integral de l’experiència de client, l’externalització de processos (BPO) i la consultoria, ha estat reconeguda com a Millor Contact Center 2023, en el marc dels Platinum Contact Center Awards.

Aquests guardons atorgats anualment per Contact Center Hub avaluen l’experiència de client, la qualitat i la innovació dels centres d’atenció telefònica. Per al director general d’Emergia a Espanya, José Francisco García, el premi com a Millor Contact Center 2023 posa en valor la tasca desenvolupada els darrers anys per totes les persones que formen part de la companyia.

“Sempre donem suport a la innovació i la tecnologia com a pilars fonamentals dins de la nostra filosofia d’evolució constant”, va subratllar en un comunicat difós per la companyia, que actualment compta amb un total de 14 centres de trucades a Espanya (Barcelona, Madrid, Còrdova , Canàries, Terrassa) i Colòmbia (Medellín, Bogotà, Cali, Manizales, Pennsilvània, Malambo). A més, aviat obrirà el seu primer contact center a Porto (Portugal).

Més de 7.600 empleats i més de 100 clients

Amb més de 7.600 empleats i més de 100 clients de l’àmbit de la salut, les finances, l’energia i les telecomunicacions, entre d’altres, la companyia està especialitzada a aplicar solucions adaptades a cada sector d’activitat i recolzades en una plataforma tecnològica segura i omnicanal, que integra entorns on i offline.

En aquest moment, Emergia es troba en plena transformació digital. Un dels principals eixos de la seva estratègia de negoci és potenciar-ne el creixement i la diversificació de mercats.