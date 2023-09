Emergia entra a Portugal amb el seu primer ‘contact center’ d’Oporto

Emergia, multinacional espanyola especialitzada en la gestió integral de l’experiència de client i l’externalització de processos (BPO), ha entrat en el mercat portuguès amb l’obertura d’un ‘contact center’ a la ciutat de Porto. El nou centre té per objectiu convertir-se en un hub multilingüe amb més de 100 professionals presencials que donaran servei a nivell nacional i internacional.

Amb la seva entrada al país veí, Emergia aconsegueix els 15 centres de trucades i creix més enllà d’Espanya i Colòmbia, on es concentren la majoria de les seves oficines. La nova obertura a Porto, a més, se suma a les que la companyia ha realitzat al llarg de 2023 a Barcelona i Malambo (Colòmbia). El primer ‘contact center’ d’Emergia a Portugal es troba en la tercera planta del complex d’oficines Lake Towers de Porto i disposa d’un espai de 450 m² diàfan i transformable, en funció de les necessitats dels equips.

La CEO de Emergia, Loly Marín, ha destacat la importància de l’entrada a Portugal, no sols per l’expansió que suposa per a la companyia, també per la seva “ubicació privilegiada per a accedir a mercats rellevants, i sobretot, per ser un pont a mercats de llengua portuguesa, amb 260 milions de persones”.

Omnicanal

Amb més de 7.600 empleats i més de 100 clients de l’àmbit de la salut, finances, energia i telecomunicacions, entre altres, Emergia està especialitzada a aplicar solucions adaptades a cada sector d’activitat i recolzades en una plataforma tecnològica segura i omnicanal, que integra entorns on i offline. Actualment, la companyia es troba en plena transformació digital. Precisament, un dels principals eixos de la seva estratègia de negoci és potenciar el seu creixement i la diversificació de mercats, alguna cosa que està consolidant amb la seva entrada a Portugal.