Els veïns de la Barceloneta se senten descuidats per la falta d’equipaments

El protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) per valor de 3 milions ha generat preocupació en veïns del barri de La Barceloneta. Des de l’Associació de Veïns de la Barceloneta es queixen per la planificació d’un projecte que consideren que no aporta valor per a la zona, mentre que asseguren que no s’ha realitzat cap inversió municipal en equipaments públics per al barri en l’última dècada.

Possible increment de la inseguretat

L’entitat veïnal també posa el focus en la incoherència de mantenir aquesta proposta d’ampliació del CSIC al Front Marítim perquè considera que pot comportar un increment d’inseguretat i la pèrdua de milers d’ocupacions directes, quan s’ha aprovat el projecte de trasllat de l’activitat del centre de recerca estatal al Mercat del Peix al Poblenou.

Els veïns posen en dubte que la inversió municipal de 3 milions d’euros prevista per a dur a terme aquesta ampliació de l’òrgan estatal sigui la més adequada, tenint en compte les necessitats del barri. L’associació sosté que La Barceloneta ha estat la gran oblidada en la planificació de serveis municipals en l’última dècada. Segons els representants veïnals, el govern municipal no ha fet ni planificat cap equipament de cap mena en la zona, una infraversió que impacta molt negativament en la vida dels veïns en el seu barri.

Carta a Colau

Enfront d’aquesta situació, l’AAVV de La Barceloneta ha presentat a l’alcaldessa de la ciutat una carta en la qual sol·licita la paralització d’aquest projecte, i reclama a més la construcció de noves infraestructures per al barri, que aportarien un benefici social directe, contribuint al teixit associatiu, esportiu, cultural, formatiu o assistencial, segons defensa.

Entre les propostes d’equipaments per a la zona, l’AAVV de La Barceloneta destaquen la necessitat d’un centre de salut on es puguin realitzar analítiques, proves o cures simples, un centre de dia per a gent gran i un centre de rehabilitació per a gent amb necessitats especials, un local per a l’escola de música i arts, o un auditori o sala de teatre. Tots aquests equipaments actualment estan situats fora del barri, i en alguns casos són necessaris desplaçaments llargs per a poder gaudir d’aquests serveis i activitats, segons denúncia l’associació.

CSIC al Poblenou

A principis d’enguany, el Govern central va anunciar un dels seus projectes estrella en l’àmbit d’inversió en ciència i recerca: l’ampliació del CSIC en l’antic edifici del Mercat del Peix, al barri del Poblenou, al costat del complex universitari de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest projecte d’ampliació implica una inversió estatal de 43 milions d’euros i permetrà al CSIC disposar d’unes instal·lacions de més de 100.000 m².

Aquest anunci ha generat perplexitat en veïns de La Barceloneta, on, de moment, es manté la proposta d’ampliació cap al Front Marítim. Els veïns no entenen aquesta “incoherència” i alerten que, en cas que es dugui a terme, pot tenir un alt impacte negatiu en la zona. Els preocupa especialment que es posin en perill milers de llocs de treball i hi hagi un augment de la inseguretat en la zona.

Sense debat polític

Els plans del govern municipal per als terrenys situats en el Front Marítim, propietat de Patrimoni de l’Estat, passen per l’ampliació de la seu del CSIC en la zona, un projecte que, segons l’associació, no s’ha portat al plenari municipal, sense proposta a debat polític-social, ni participació dels veïns del barri. Veïns del barri afectat asseguren que en cap moment se’ls havia explicat aquest projecte, del qual es van assabentar per les informacions publicades en la premsa.

En la carta enviada a l’alcaldessa l’AAVV de la Barcelona es posiciona en contra de l’eliminació de diversos locals d’oci nocturn que actualment es troben a peu de platja, enfront de les instal·lacions del CSIC al barri. Consideren que la desaparició d’aquests espais seria contraproduent als interessos del barri, provocant un augment dels actes il·lícits, atraient la marginalitat, la droga i l’okupació a la zona, ja que els locals quedarien tancats i desocupats durant un gran període de temps fins que es comencessin a iniciar les obres d’aquesta ampliació, segons argumenta. A més, també creu que impactaria en l’àmbit econòmic i laboral en el barri, comportant la pèrdua d’unes 2.000 ocupacions directes.