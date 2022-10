Els sindicats arriben a un acord amb els operadors d’ambulàncies de Còrdova

Els sindicats UGT i CCOO han aconseguit un acord amb els operadors de les ambulàncies a la província de Còrdova, les empreses SSGA i M. Pasquau, per a recol·locar en altres posicions als treballadors que no han pogut ser subrogats fins ara. La majoria dels empleats que es podran beneficiar és personal no adscrit al servei objecte de l’adjudicació, persones que no tenen el títol habilitant per a prestar el servei de transport sanitari o de categories professionals que no són necessàries per a la prestació del servei com a informàtics o personal de neteja.

En conjunt, el pacte podria afectar positivament 38 persones que no tenen el dret de ser subrogats i un altre personal que en aquests moments sobredimensionen la plantilla de l’empresa.

L’acord aconseguit estableix diverses opcions per al personal segons posseeixin o no la titulació requerida. Entre les persones que no posin la titulació habilitant de Tècnic en Emergències Sanitàries (TES), s’ofereixen set trasllats a instal·lacions de la companyia, en la pròpia província de Còrdova, o 17 concessions pactades d’excedències, amb compromís de reincorporació per part de l’empresa, perquè el personal sense titulació l’obtingui prèviament i s’integrin en la plantilla com a conductors TES.

Per part seva, per al personal amb la titulació tècnica requerida, de moment, es dona l’opció a dos empleats de reincorporar-los amb contractes indefinits, mentre que a uns 13 treballadors se’ls possibilita incloure’ls dins d’una borsa d’ocupació prioritària per a cobrir les necessitats que sorgeixin en el servei a la província de Còrdova.

A més, s’ofereixen vuit reubicacions per a tècnics en posicions amb titulació que ja van ser subrogats anteriorment però que no ocupaven aquests llocs de treball fins ara.

En referència al personal directiu de l’anterior concessionària i altres persones que estan treballant en altres contractes amb les empreses cessants, l’acord recull que és un grup de treballadors no subrogables en cap cas ja que compten amb treball garantit, fonamentalment amb l’empresa Transport Sanitari Sud de Còrdova SL.

L’empresa adjudicatària continuarà mantenint diverses reunions amb els representants dels treballadors en els pròxims dies per a donar cabuda a les seves necessitats garantint la qualitat del servei. Així, s’espera que es puguin sumar a l’acord altres grups sindicals.