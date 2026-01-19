Els responsables de ‘Servicio-IPTV’, condemnats fins a tres anys de presó per piratejar continguts audiovisuals

La justícia espanyola ha dictat una sentència considerada històrica contra el pirateig de continguts audiovisuals, en condemnar els responsables del grup conegut com a Servei-IPTV a penes de fins a tres anys de presó per delictes contra la propietat intel·lectual. La resolució judicial afecta diverses webs que comercialitzaven senyals il·lícits de televisió de pagament, entre els quals la de Movistar+, i que posteriorment van motivar l’adhesió d’altres operadors a la denúncia.
L’Audiència Provincial de Màlaga ha imposat una condemna que implica el tancament definitiu dels serveis servei-iptv, servicioiptvccam i servicioiptvpremium, ja que considera que infringien de manera molt greu la Llei de Propietat Intel·lectual. La sentència contempla penes de presó que comporten l’ingrés efectiu a la presó, sense possibilitat d’eludir-les fins i tot en cas de no tenir antecedents penals, una circumstància que fins ara havia permès la suspensió de condemnes en processos similars.
La decisió s’ha dictat en forma de sentència de conformitat, després que els acusats reconeguessin voluntàriament els fets i acceptessin la pena sol·licitada per la Fiscalia, fet que suposa una reducció substancial del càstig i elimina la possibilitat de recurs judicial.
Segons la investigació, el grup delictiu oferia llistes d’accés a més de 8.000 canals de televisió, tant nacionals com internacionals, allotjats a diferents plataformes web. L’accés es comercialitzava mitjançant diferents tarifes, amb un preu de referència de 50 euros a l’any per usuari, a més d’opcions mensuals, trimestrals i semestrals, totes amb accés a milers de canals de forma fraudulenta.
Les indagacions van ser desenvolupades durant mesos per la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional, que va aconseguir desarticular l’estructura organitzada dedicada a la distribució il·lícita de senyals de televisió i serveis de pagament. A l’acció judicial iniciada per Telefónica es van sumar posteriorment entitats del sector audiovisual agrupades a ADIVAN (Associació de Distribuïdors i Importadors Videogràfics d’Àmbit Nacional), entre els membres del qual hi ha companyies com Sony Pictures Entertainment Iberia, 20th Century Fox Home Entertainment Espanya i The Walt Disney Company.
A més de les penes de presó i de les multes, el tribunal ha establert una responsabilitat civil a favor de Telefónica, estimada inicialment en 80.000 euros. El jutge ha subratllat expressament l’abast econòmic del dany causat i l’especial gravetat dels fets, ja que és una activitat amb benefici econòmic rellevant i un impacte significatiu en els drets dels titulars dels continguts.
La sentència suposa un punt d’inflexió respecte a resolucions anteriors, que solien limitar-se a penes de menor durada o a sancions sense ingrés a la presó. En aquest cas, el reconeixement explícit del valor econòmic dels continguts piratejats i del lucre obtingut pels infractors ha estat determinant per endurir la resposta penal davant del pirateig audiovisual a Espanya.