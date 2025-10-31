Amb motiu del Dia de Tots els Sants, Grup Albia, companyia líder en la prestació de serveis funeraris a Espanya, ha anunciat la seva col·laboració en el videopodcast ‘Des del més ençà’, un projecte impulsat per l’escriptor i exdirectiu de multinacionals Jesús Vega que busca trencar tabús i abordar la mort des d’una mirada pròxima, profunda i humana.
L’espai neix de la pròpia experiència personal de Jesús Vega, després d’un diagnòstic que va posar en escac el seu futur, i cerca canviar la forma en què entenem el final de la vida, a través de converses amb experts, testimoniatges i experiències que combinen ciència, espiritualitat, filosofia i humor. “Entendre la mort també és una altra manera d’aprendre a viure”, afirma el creador del programa, el lema del qual és “Perquè la vida mai mor”.
Des de la seva estrena el passat 15 d’octubre, ja estan disponibles dos episodis. El primer, ‘La bona mort’, amb Enric Benito, oncòleg i expert en cures pal·liatives, i ‘Déu, amor i mort’, amb el pare Ángel, fundador de l’ONG Missatgers de la Pau. El pròxim episodi, La mort i la ment s’estrenarà el pròxim 12 de novembre i comptarà amb la participació de Benito Peral, psiquiatra i escriptor, que reflexionarà sobre com els sers estimats romanen dins de nosaltres: “No es van mai del tot; queden absents, però presents. Com les matrioskas, els portem dins, introyectados, formant part dels qui som”.
Grup Albia participa activament al llarg de la temporada amb professionals de diferents àrees de la companyia, que aborden temes com l’acompanyament emocional, la gestió del dol i el llegat digital. Al costat de Daniel Palacios, director general de Grup Albia, i Marian Carvajal, responsable d’atenció emocional del Grup, també intervenen Carlos Sanza, director jurídic, i Carlos Gallego, director de Sostenibilitat, Comunicació i Màrqueting.
“En Grup Albia creiem que parlar de la mort és un acte de responsabilitat i fer-lo amb naturalitat és una manera de dignificar la vida. La nostra experiència ens ha ensenyat que un comiat no és només una cosa pràctica, també és emocional i profundament humà. Per això, donar suport a aquests espais ens permet continuar promovent una cultura de la cura, l’empatia i la reflexió”, afirma Daniel Palacios, director general de Grup Albia. Els episodis es poden escoltar en Spotify, Apple Pòdcasts, iVoox i YouTube, amb una periodicitat quinzenal i una durada aproximada d’una hora.