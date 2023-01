Els projectes d’energia solar al sol, lloc de protecció de la biodiversitat

Els projectes d’energia solar en sòl són un lloc de protecció i restauració de la biodiversitat, segons conclou l’II Informe de Sostenibilitat i Energia Solar.

La Unió Espanyola Fotovoltaica, associació sectorial majoritària de l’energia solar a Espanya, en col·laboració amb BBVA, ha organitzat la primera Jornada sobre Energia Solar i Sostenibilitat en la qual es van presentar els principals resultats de l’II Informe de Sostenibilitat i Energia Solar que ha elaborat la consultora ambiental independent EMAT.

Aquest informe recull els resultats obtinguts l’any 2022 després de l’estudi que ha realitzat la consultora ambiental independent EMAT amb l’objectiu de valorar la biodiversitat present en diferents instal·lacions solars fotovoltaiques, utilitzant com a indicador principal l’avifauna. En aquest segon estudi han participat projectes d’energia solar en sòl amb diferent antiguitat i ubicació, on s’han desenvolupat els treballs de camp i presa de dades en els mesos d’abril a primers de juny de 2022.

Entre les dades obtingudes, la segona edició de l’informe posa de manifest que la riquesa d’espècies trobada en les plantes fotovoltaiques ha aconseguit valors notables, obtenint els millors resultats les instal·lacions més antigues i les que han dut a terme major nombre d’actuacions de millora ambiental. A més, els projectes fotovoltaics es revelen com a lloc d’acolliment per a espècies protegides o en perill d’extinció.

La consultora ambiental independent EMAT determina, per segon any consecutiu, que en els projectes en sòl estudiats s’estan posant en pràctica mesures que contribueixen a la conservació o recuperació de la fauna, com ara instal·lació de nidales i refugis, recuperació d’hàbitats, eliminació de punts negres, entre moltes altres.

L’Informe de Sostenibilitat i Energia Solar conclou que resulta indubtable que, una vegada que la instal·lació fotovoltaica es troba en funcionament, el seu espai resulta apte per a la presència d’un bon nombre d’espècies d’ocells, d’invertebrats i d’altres vertebrats. A les condicions dels hàbitats generats dins del projecte, s’afegeix com a revulsiu per a la presència d’espècies la tranquil·litat i absència d’altres impactes derivats de l’activitat humana, convertint-se en “santuaris” per a la biodiversitat durant el temps que funciona la instal·lació.

JORNADA DE SOSTENIBILITAT

La Jornada de Sostenibilitat i Energia Solar, que va tenir lloc a l’Auditori BBVA amb la presència de més de 200 persones, va comptar amb la participació d’Hugo Morán, Secretari d’Estat de Medi Ambient, així com representants institucionals del Congrés dels Diputats, Comunitat de Madrid i Junta d’Extremadura, a més de més de 20 experts de les principals organitzacions ecologistes i del teixit empresarial de l’energia solar a Espanya.

“Perquè pugui haver-hi un trànsit just ha d’haver-hi un coneixement. Sabent que on anem és un lloc millor. Crec que els esforços de diàleg i la integració social i ambiental dels projectes d’energia solar són ja una realitat que ha calat en la societat i és la demostració de les coses es poden fer bé, si es volen fer bé. La meva enhorabona a UNEF per aquesta edició i les següents i esperem que tot es vagi estenent al teixit productiu del nostre país”, va declarar Morán.

“Comptem amb una fórmula perfecta per a culminar una transició energètica plena d’oportunitats per al nostre país: més hores de sol que la resta de països del nostre entorn, terreny disponible i totalment compatible amb altres activitats econòmiques i empreses capdavanteres en tecnologia fotovoltaica. Un avantatge competitiu que, si l’aprofitem correctament, pot convertir-se en una veritable palanca transformadora per a Espanya”, va recalcar Rafael Benjumea, president de la Unió Espanyola Fotovoltaica.

“Des de UNEF som plenament conscients de la importància d’avançar en una implementació responsable i respectuosa dels projectes d’energia solar com a estratègia bàsica de contenció del canvi climàtic i la generació de noves oportunitats per al nostre país. Prova d’això, és aquest esdeveniment pioner en el sector en el qual tractarem de compartir i generar coneixement entre les organitzacions públiques, entitats ecologistes i empreses del sector fotovoltaic espanyol”, va recordar el president de UNEF.

Per part seva, Antoni Ballabriga, director global de Negoci Responsable de BBVA, entitat patrocinadora de l’esdeveniment, va recalcar que “les energies renovables i en particular l’energia fotovoltaica juguen un paper fonamental per a aconseguir l’objectiu de zero emissions netes en el 2050. En BBVA és una prioritat estratègica i estem preparats per a acompanyar als clients amb solucions estandarditzades però també desenvolupant solucions innovadores que donin resposta a models més sofisticats com els de generació distribuïda”.

Juan López de Uralde, president de la Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic en el Congrés dels Diputats, va recordar que Espanya té un full de ruta que complir basat al 100% en les energies renovables que generarà una gran oportunitat per a Espanya.

“Si alguna cosa ha quedat clar és que hem de fer les coses bé, excel·lents. No podem perdre el suport social que tenim i el suport social del qual veníem. Aquest que ha fet que, quan érem una tecnologia molt cara, hàgim arribat aquí. Hem de cuidar aquest suport social i no perdre’l sota cap circumstància. El diàleg és complex, no és tan fàcil com sembla. Una planta ha de ser resultat d’un diàleg”, va afirmar José Donoso, director general de UNEF, per a concloure la Jornada.

EXPERIÈNCIA D’INTEGRACIÓ

Ángel Sánchez, coordinador de Desenvolupament Sostenible i Canvi Climàtic, de la Conselleria per a la Transició Ecològica i Sostenibilitat de la Junta d’Extremadura, va realitzar una explicació sobre les experiència d’integració sostenible de les plantes extremenyes d’energia solar. “Les comunitats autònomes prepararem un reglament per a la restauració ecològica en el qual haurem de veure el paper que tenen plaques fotovoltaiques en aquest processos, analitzant les espècies amenaçades i els llocs disponibles”, va recordar.

“Hem d’integrar la biodiversitat amb moltíssima informació, amb coneixement i precisió, amb cartografia i analitzant la idoneïtat del projecte. El lloc més usat per a dormir pel xoriguer petit és una planta fotovoltaica, perquè està tranquil i no hi ha gent i no pot entrar tampoc ramaderia. I és que com més gran és la planta fotovoltaica, més gran és la biodiversitat, alguna cosa que ja ho han dit altres persones abans, però és veritat”, va voler recalcar.

El director coordinador de Desenvolupament Sostenible i Canvi Climàtic de la Junta d’Extremadura va concloure durant la Jornada de Sostenibilitat i Energia que les plantes fotovoltaiques pot tenir efectes positius en la biodiversitat en espècies com el linx ibèric, entre altres.

SEGELL D’EXCEL·LÈNCIA

Durant la Jornada es van lliurar a més els Segells d’Excel·lència en Sostenibilitat UNEF 2023 a nou nous projectes d’energia solar en sòl pels seus alts estàndards d’integració social i ambiental.

En l’actualitat, són disset els projectes d’energia solar en sòl pertanyents a les empreses Iberdrola, Statkraft, Falck Renowables-*Renantis, Esparity Solar i Verbund que han aconseguit el Segell d’Excel·lència en Sostenibilitat de UNEF, la qual cosa posa de manifest que la sostenibilitat i l’energia solar no sols no estan renyides sinó que són complementàries i es necessiten mútuament per a avançar amb èxit en el camí de la transició energètica.

El Segell d’Excel·lència en Sostenibilitat va ser creat per UNEF en 2020 per a difondre les bones pràctiques del sector fotovoltaic espanyol, reforçant el compromís del sector fotovoltaic nacional amb una transició energètica sostenible.

TAULES RODONES

A més, aquest esdeveniment pioner va comptar amb tres espais de debat i dialogo que van reunir els principals experts en energia solar, comunicació i transformació cultural amb els principals grups ecologistes amb la finalitat de continuar avançant de manera coordinada i decidida cap a una transició energètica justa i sostenible, on l’energia solar tingui un paper protagonista.

Diferents representants d’institucions públiques, Ministeri de Transició Ecològica, Repte Demogràfic i Agenda Urbana, Comunitat de Madrid i Junta de Castella-la Manxa, així com l’Associació Espanyola d’Avaluació d’Impacte Ambiental van posar en valor la importància del procés de tramitació ambiental com a garant dels màxims estàndards d’integració social i ambienten dels projectes d’energia solar en sòl en la taula rodona ‘La tramitació ambiental com a garantia de la transició energètica’.

Per part seva, Carlos Redondo, director general de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, va recordar que “en els retards actuals de la tramitació no es deuen tant al fet que el procés sigui llarg o complex i tingui molt casos, sinó al nombre de projectes en paral·lel que estan generant uns certs retards i tensions. En un context en el qual les DIA estan sortint diverses desenes en les últimes setmanes de forma molt rigorosa i complint les expectatives de la societat”.

En ‘La importància del diàleg amb la ciutadania per a la culminació de la transició energètica’ es va abordar la necessitat d’avançar en el diàleg social per a la consecució de la transició energètica a Espanya, posant el focus en les estratègies i bones pràctiques que es poden realitzar per a involucrar a la ciutadania i augmentar la receptivitat social.

Durant la trobada, Ízaro Assa de Amilibia, responsable de Diversitat, Equitat i Inclusió de BBVA, va recalcar la necessitat de “afermar el diàleg social ha de formar part de tota transformació i la ciutadania sentir-se part del canvi. És l’única manera de generar sostenibilitat sistèmica sobre la qual sustentar, amb garanties, l’èxit de qualsevol transició”. “Estem davant un moment d’oportunitat perquè Espanya prengui posicions en el nou ordre mundial. Som el país amb major potencial d’Europa per a la producció d’energia solar i tenim la consciència de generar una transició inclusiva i sostenible”, va recordar.

En ‘Energia solar: Una oportunitat per a la biodiversitat’, Mario Rodríguez, director associat de Transició Justa i Aliances Globals de Ecodes; Sara Pizzinato, consultora en Greenpeace; i Mar Asunción, responsable del programa de clima i energia de WWF, van concloure que la integració social i ambiental dels projectes d’energia social no sols és ja una realitat general en els projectes fotovoltaics sinó que s’ha convertit en una palanca transformada del nostre país.

“No hem de cenyir-nos només al Pniec, hem de ser ambiciosos i ja que fem l’esforç, que sigui no sols per a complir en 2030, sinó per a aconseguir una descarbonització de l’economia en el 2040”, va recalcar la consultora en Greenpeace.