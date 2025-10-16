XTART Formació Professional, l’institut oficial de Formació Professional del Grup Educatiu UAX, ha estat reconegut per l’Associació Professional de Tècnics de Bombers (APTB) en l’última edició dels Premis Prevenció i Emergències. Els guardons han ressaltat a XTART FP com a entitat destacada per la seva labor continuada en matèria de Prevenció, distingint l’activitat d’un institut que compta amb més de 14 anys d’experiència en l’àmbit de la FP sanitària, d’Emergències i Protecció Civil.
“No podem estar més orgullosos. Aquest premi és un reconeixement al nostre model de formació per part dels professionals, empreses i institucions que treballaran amb els nostres estudiants. Sens dubte ens anima a continuar treballant amb focus en innovació perquè el nostre alumnat tingui les majors oportunitats d’ocupació en acabar els seus estudis”, ha destacat Alejandro Codina, Director de XTART FP.
A través de dues titulacions de Grau Superior en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil i Grau Mitjà en Emergències i Protecció Civil, XTART FP aplica un model basat en la formació pràctica i el vincle amb institucions per a actualitzar la seva formació i accelerar la inserció laboral dels seus alumnes.
Per a això, XTART FP compta amb dos instituts de formació professional per a la capacitació de professionals per a la gestió d’emergències i protecció civil. Situats a Múrcia i a Arganda del Rey (Madrid) aquests centres compten amb camps de maniobres on els alumnes apliquen els coneixements apresos a l’aula en un entorn controlat. Aquesta formació pràctica es completa amb pràctiques articulades a través de més de 1.500 convenis actius amb organitzacions com Repsol, l’UME o ajuntaments com el d’Arganda del Rey, on es fan treballs de neteja de terreny i desbrozamiento com a mesures de prevenció davant incendis. A més, els professors d’aquests graus són professionals en actiu reconeguts en el seu sector que aporten l’experiència adquirida en el terreny a la formació que reben els alumnes.
D’altra banda, XTART FP compta amb el suport del Grup Educatiu UAX, que fa més de tres dècades que innova i evolucionant els models de formació per a generar els professionals que necessita el mercat laboral. Amb més de 165.000 antics alumnes, el grup, format per la Universitat Alfons X el Savi (UAX), UAX Mare Nostrum, XTART FP, MIR Astúries, The Valley Business & Tech School i The Valley Talent, acompanya a l’estudiant en totes les etapes del seu desenvolupament professional amb una visió global i una resposta eficaç per a una cultura d’aprenentatge continu necessària en el nou paradigma professional.