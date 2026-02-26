Els Premis Aequalitas reconeixen a cinc dones que han transformat el panorama social i econòmic espanyol

La Confederació Sindical Independent Fetico ha celebrat la desena edició dels seus Premis Aequalitas 2026, un reconeixement que cada any, entorn del Dia Internacional de la Dona, homenatja aquelles persones que han contribuït de forma destacada a la igualtat real i efectiva. En aquesta ocasió, el sindicat ha ampliat l’abast d’aquests premis fins a cinc categories que reflecteixen la transversalitat del compromís pels drets de les dones en diferents àmbits de la vida pública.
Antonio Pérez Rodríguez, secretari general de Fetico, qui va realitzar l’obertura de l’esdeveniment, va subratllar que els Premis Aequalitas van néixer amb l’ànim de visibilitzar el que sovint roman invisible. “Aquest reconeixement no és protocol·lari, és una idea assentada a l’interior i l’essència del sindicat. La igualtat real es construeix des del consens, des del diàleg, perquè el sectarisme i el conflicte només fomenten la precarització”.
El Premi Aequalitas Transformadora va ser per a Ana Redondo García, ministra d’Igualtat, qui va dedicar aquest reconeixement a totes “les dones que en entorns laborals o personals i en xarxes socials són vilipendiades i assetjades, perquè som molts i moltes més les que creiem en la igualtat i lluitem per elles”.
El reconeixement Aequalitas Influent va ser per a la presidenta de la Fundació CEOE i exministra d’Ocupació, Fàtima Báñez García, de qui es va reconèixer el seu “decidit impuls per promoure política d’igualtat, tant des del sector públic com des del privat”.
Per a destacar el rol femení d’alt impacte en la societat, el Premi Aequalitas Social es va lliurar a la secretària general de la Fundació ONCE, Virginia Carcedo, per “el seu treball i capacitat per a no deixar a ningú enrere”. En les seves paraules, “el paper de les empreses és clau, però el dels sindicats és fonamental, entendre la discapacitat i la situació de les persones vulnerables en el treball és clau per a avançar en drets, i són els petits detalls els que canvien les coses”.
El premi Premi Aequalitas Referent va ser lliurat a Inés Arrimadas, exlíder de Ciutadans i exdiputada en el Congrés dels Diputats, qui va indicar que la “igualtat no és una qüestió d’ideologies i va molt més allà, es tracta de drets i avançar com a societat”.
Així mateix, el Aequalitas Comunicació ho va rebre la periodista Noor Ben Yessef, qui va posar l’accent en la necessitat de “trencar barreres i de fer de la igualtat una bandera per a avançar en aquest camí, en el qual des del periodisme continuaré destacant la figura de més dones”.
Des que en 2016 Fetico inaugurés els Premis Aequalitas amb Pilar Aranda Ramírez, primera dona rectora de la Universitat de Granada, els guardons han recorregut un camí que reflecteix l’evolució de l’agenda d’igualtat al nostre país. En les últimes edicions, els Aequalitas han reconegut a diverses personalitats de la política, l’economia i la labor social.
En 2022, el guardó va reconèixer a Irene Montero, llavors ministra d’Igualtat. Un any després, en 2023, va ser Bufona Gamarra, secretària general del Partit Popular i portaveu en el Congrés, qui va recollir el premi, subratllant “el caràcter transversal i no partidista dels Aequalitas”. L’edició de 2024 va reconèixer a Cristina Delgado, presidenta i fundadora de WIR (Women in Retail), plataforma de referència per al lideratge femení en el sector comercial. I, en 2025, el guardó va ser per a Beatriz Álvarez, presidenta de la Lliga F i vicepresidenta de la Real Federació Espanyola de Futbol, pel seu paper en la professionalització i consolidació del futbol femení.
“En el sindicat entenem la igualtat com un fil conductor, que travessa la nostra missió i el nostre treball diari. Aquests reconeixements posen en valor a aquestes dones referents que són fars per a la representació de totes les persones treballadores”, va afegir Ester Ramírez, responsable de l’àrea d’Igualtat i Diversitat en Fetico.
L’edició de 2026 ha representat un salt qualitatiu per a Fetico, ja que, per primera vegada s’han lliurat cinc categories, “una aposta per reflectir que la igualtat real no es construeix des d’un sol escenari i ha d’entendre’s des de múltiples entorns”.