Els països de la UE que han exclòs proveïdors xinesos, a la cua del 5G

El 81% de la població de la UE està coberta per almenys un operador que ofereix serveis 5G, tal com es desprèn del 18è Informe Bianual de l’Observatori 5G, promogut per la Comissió Europea. Això reflecteix un creixement en la cobertura en el conjunt de la Unió que, no obstant això, no s’està produint de manera homogènia en tots els països. De fet, alguns d’ells a penes superen el 20% de cobertura del total de la seva població.

Segons l’informe, Suècia, Romania, Bèlgica, Estònia i Letònia ocupen els cinc últims llocs en la classificació de “cobertura de població 5G” entre els 27 estats membres de la Unió Europea. Aquests països, que conformen el vagó de cua del rànquing, “van restringir severament a les companyies xineses Huawei i ZTE, en una fase primerenca, com a proveïdors de 5G per als seus operadors nacionals de xarxes mòbils”, segons subratlla la revista alemanya ‘Golem’.

Suècia, amb un escàs 20,5% de la seva població amb cobertura 5G, se situa en l’últim lloc del total de països de la UE. Li segueixen Romania, amb una cobertura del 26,8%; Bèlgica, amb un 29,6%; Letònia, amb un 42%; i Estònia, amb un 43,3%. Aquestes dades mostren la considerable distància a la qual es troben aquests cinc països de la mitjana de la Unió, que és una mica superior al 80%.

‘Golem’ explica que, “a l’octubre de 2020, Suècia va ser el primer país de la UE a excloure de les condicions d’adjudicació de freqüències mòbils als proveïdors xinesos d’equips 5G, que anteriorment havien estat utilitzats com a proveïdors d’equips per a 4G”. Afegeix que “la legalitat d’aquesta decisió encara està sent negociada per un tribunal d’arbitratge comercial internacional, però l’impacte en la velocitat de desplegament del 5G ja sembla ser clarament visible”.

Aquests mateixos països europeus que apareixen en els últims llocs quant a cobertura 5G de la seva població també han experimentat importants descensos en matèria digitalització, tal com posa de manifest l’indicador de connectivitat de l’Índex d’Economia i Societat Digital (DESI) de la Comissió Europea.

En concret, Suècia ha passat del posat número 2 en el rànquing de connectivitat de 2020 al 9 en 2022. Bèlgica, que se situava en la posició 13 en 2020, va descendir a la 27 en 2022, és a dir, a l’últim lloc d’entre tots els països de la UE. Per part seva, Romania, que es trobava en el lloc 11 en 2020, ha baixat al 15 en 2022. En el cas d’Estònia, de la posició 14 en la qual se situava en 2020, ha caigut fins a la 26 (la penúltima posició). Per part seva, Letònia ha descendit del lloc 4 que tenia en 2020 al 20 en 2022.