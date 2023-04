Els països amb superfície despoblada creen oportunitats a les zones buides

A l’estat espanyol s’estima que el 90% de la població es concentra en 1.500 municipis que ocupen el 30% de la superfície del país, cosa que implica que hi ha un 70% del territori majoritàriament despoblat, ja que només aglutina el 10% de la població restant. Aquesta situació també es dona en molts altres llocs que ara s’estan reinventant per crear oportunitats d’ocupació i rendibilitzar les zones buides. Per això, al llarg dels anys han anat sorgint diferents projectes urbanístics que busquen una distribució més equitativa del territori, permetent descentralitzar la població i alhora generar noves oportunitats d’ocupació i riquesa econòmica per a la regió.

Sense anar més lluny, una de les darreres iniciatives que ja està en marxa amb aquest objectiu es troba a Extremadura. ‘Elsium City’, el nom amb què s’ha batejat el projecte que pot fer de Castilblanco (Badajoz) un referent en parcs temàtics, gaming i lleure, podria col·locar la primera pedra el mes de maig vinent abans d’arrencar amb els treballs d’urbanització al juliol.

El repte a què s’enfronten ambiciosos projectes com aquest és oferir una cosa prou atractiva perquè els inversors apostin per ells i les persones s’hi mobilitzin. Per això aquestes planificacions es dissenyen com a “ciutats intel·ligents” amb totes les comoditats, contemplant hotels de luxe, àrees esportives, residencials, comercials i de lleure sense renunciar a la preservació de la natura i un model de vida sostenible.

Des d’Espanya fins a l’Aràbia Saudita, són molts els països que ja estan prenent la davantera a l’hora de donar vida a territoris despoblats.

‘ELSIUM CITY’

El mes de gener passat, el Diari Oficial d’Extremadura (DOE) publicava el pla d’ordenació d”Elsium City’, el macroprojecte impulsat per Castilblanco Elysium Corporation que ja compta amb l’aprovació definitiva de les autoritats de la comunitat autònoma d’Extremadura. La premissa d’aquest projecte és estar arrelada al seu entorn, emprant principis de sostenibilitat i estructurada en nou districtes que acolliran tretze hotels i diferents aparthotels amb una capacitat de fins a 19.000 places.

També es contemplen dues àrees residencials de baixa densitat, habitatges unifamiliars, centres educatius, parcs temàtics, zona de gaming, àrees de compres i negocis, així com una marina per aprofitar l’entorn de l’embassament de García Sola amb 17 quilòmetres de costa interior navegable. El projecte aprovat contempla 8,3 milions de metres quadrats com a superfície urbanitzable i 200 hectàrees de zones verdes amb una inversió de 18.000 milions d’euros.

‘THE LINE’

Un altre exemple de ciutat intel·ligent és ‘The Line’, al nord-oest d’Aràbia Saudita. Dissenyada en el marc del megaprojecte ‘Neom’, un dels pilars clau de la Visió Saudita 2030 del Govern, ‘The Line’ tindrà 200 metres d’amplada, però s’estendrà a 170 quilòmetres de llargada, i podrà albergar 9 milions de persones.

Amb la sostenibilitat com a eix vertebrador del projecte, no hi haurà carreteres ni cotxes; a més, funcionarà amb energia 100% renovable. Tot i situar-se en una zona àrida, els habitants viuran en harmonia amb la natura gràcies als jardins verticals que hi haurà al llarg de la ciutat. En paraules del príncep hereu i primer ministre d’Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, “‘The Line’ abordarà els reptes a què s’enfronta la humanitat a la vida urbana actual i donarà llum sobre formes alternatives de viure.”

‘NEW CLARK CITY’

L’últim megaprojecte de la llista es troba a les Filipines. Batejada com a ‘New Clark City’, la nova ciutat sostenible segueix en desenvolupament, encara que ja compta amb algunes instal·lacions com el complex esportiu que va servir com una de les seus per a la celebració dels Jocs del Sud-est Asiàtic del 2019.

L’objectiu de New Clark City és afavorir la descongestió que pateix la capital del país (Manila) i fer front als creixents problemes mediambientals causats pel canvi climàtic, i és resistent a les catàstrofes en una regió que s’ha vist molt afectada pels desastres naturals.

A uns 100 quilòmetres de Manila, la nova ciutat de Clark ofereix una oportunitat única per mostrar una planificació urbana bona i sostenible a les Filipines, millorant la disponibilitat d’espai públic, fomentant l’ús de mitjans de transport no motoritzats i la creació d’usos mixts i desenvolupaments inclusius.