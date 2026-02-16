Els operadors de telecomunicacions alerten la UE de l’impacte de la revisió de la Llei de Ciberseguretat

La proposta de revisió de la Cybersecurity Act (CSA) presentada per la Comissió Europea el passat 20 de gener ha posat en alerta els operadors de telecomunicacions. En una carta dirigida a la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, revelada recentment per la publicació ‘POLITICO’, les principals associacions del sector, GSMA i Connect Europe, adverteixen que una “substitució a gran escala” de proveïdors considerats de risc en les xarxes de telecomunicacions “no pot dur-se a terme sense pertorbar la qualitat i la disponibilitat del servei durant i després de la transició”.
Les associacions manifesten que aquesta mesura suposarà “un acte d’autolesió per a Europa” i que tots els sectors econòmics en “pagaran el preu”. Aquest posicionament respon a l’enfocament més estricte adoptat per la CSA, que introdueix mesures per gestionar els riscos associats a proveïdors assenyalats com a crítics, molts d’ells d’origen no europeu, convertint en obligatòries mesures que fins ara eren voluntàries.
La iniciativa contempla la retirada progressiva de determinats equips en un termini de tres anys. Segons reconeix la mateixa Comissió Europea en el seu document d’avaluació d’impacte, aquest procés podria generar costos anuals d’entre 3.400 i 4.300 milions d’euros per als operadors mòbils, amb un impacte acumulat de fins a 21.500 milions d’euros en cinc anys. Aquest esforç inversor podria, segons la CE, tensionar la capacitat financera del sector, que ja enfronta alts costos de desplegament i modernització de xarxes.
En la seva comunicació a la presidenta Von der Leyen, GSMA i Connect Europe alerten que “l’abast de les mesures per al sector de les telecomunicacions és inusualment ampli i desproporcionat” i que els efectes econòmics, operatius i sobre els usuaris han estat considerablement subestimats. A més, asseguren que l’eliminació total d’equips en xarxes fixes i mòbils “va més enllà del necessari” per a aconseguir els objectius de la regulació. Igualment, consideren que els responsables polítics “han de reconèixer la necessària certitud jurídica, especialment quan ja s’han acordat i són implementades mesures nacionals”.
Totes dues associacions insten la Comissió, al Parlament Europeu i als estats membres a col·laborar estretament amb la indústria per a valorar les conseqüències operatives, financeres i per als usuaris derivades de la proposta, amb l’objectiu d’assegurar que la legislació final sigui proporcional, coherent i factible en termes operatius.
Prèviament, tant GSMA com Connect Europe ja havien manifestat en diverses ocasions que la proposta de la Llei de Ciberseguretat implicarà un augment significatiu dels costos. El CEO de GSMA, Vivek Badrinath, ha defensat la substitució progressiva dels equips, vinculada a la seva fi de vida útil, en lloc d’optar per reemplaçaments forçats. En manifestacions recents ha subratllat que “aquesta norma tindrà un impacte en els cicles d’inversió que necessita ser avaluat”.
Després de l’anunci de la proposta per part de la Comissió Europea, els grans operadors també han expressat la seva preocupació. A Espanya, el CEO de MasOrange, Meinrad Spenger, s’ha posicionat en contra de l’exclusió indiscriminada de proveïdors, defensant la col·laboració amb els millors socis tecnològics i l’adopció de mesures de protecció específiques en infraestructures sensibles, en lloc d’optar per vetos generalitzats.
Per part seva, el CEO de Telefónica, Emilio Gayo, ha qualificat en diferents intervencions la proposta d’“agressiva”, alertant de l’elevat impacte econòmic per al sector i del risc que Europa retardi el desplegament i la densificació de xarxes en desviar recursos d’inversió cap a la retirada d’equips de proveïdors d’alt risc.