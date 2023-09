Els neurocirurgians més prestigiosos del món intervenen a Barcelona

L’Associació Europea de Societats de Neurocirurgia (European Association of Neurosurgical Societies–EANS) compta amb un panell d’experts d’alt nivell per al seu congrés anual que se celebrarà del 24 al 28 de setembre en el recinte de la Fira de Montjuïc a Barcelona.

Doctors pioners en el seu àmbit i de reputació mundial seran els encarregats de dirigir els diferents simposis sobre neurocirurgia funcional, microcirurgia de la base del crani, cirurgia vascular, cirurgia mínimament invasiva de columna vertebral, radiocirugía i oncologia neurològica. Experts i innovadors en les seves àrees que compartiran la seva experiència i coneixement en el congrés on es registrarà una assistència rècord en la seva història, amb 2.500 assistents.

Un dels moments més esperats d’aquest congrés és la presència i ponència del doctor Takanori Fukushima, original del Japó i resident a Carolina del Nord (els Estats Units). Pioner en microcirurgia de la base del crani, va desenvolupar la primera neuroendoscopia del món en el seu primer any de residència. Creador de la tècnica quirúrgica ull de pany, considerada la millor tècnica per als pacients, ja que la recuperació es redueix considerablement en comparació amb una craniotomia convencional. La ponència del doctor Takanori Fukushima tindrà lloc el dilluns 25 de setembre a les 18.20 hores.

Dins de l’àmbit de la neurocirurgia funcional destaca el doctor Andrés Lozano, nascut a Sevilla, però resident al Canadà des de la infància. És el cap de Neurocirurgia en el Western Hospital de Toronto i pioner en l’ús de l’estimulació cerebral profunda per a atallar l’Alzheimer. De fet, és considerat un dels majors investigadors neuroquirúrgicos del món, especialitzat en teràpies pioneres per a tractar tant l’Alzheimer com trastorns de moviment.

El doctor Lozano és el creador del mètode HIFU, un sistema que s’ha consolidat per al tractament del tremolor essencial associat a malalties com el Parkinson, encara que els seus avanços li han portat a explorar la possibilitat d’emprar aquest mètode per a la millora o cura d’una altra mena de patologies com la depressió, l’obesitat, el trastorn obsessiu compulsiu (TOC) o l’anorèxia nerviosa crònica. El doctor Lozano exposarà els avanços en neurocirurgia funcional en una sessió per a ambaixadors el diumenge 24 de setembre.

En cirurgia mínimament invasiva de columna vertebral els congressistes podran assistir a les conferències del doctor Jesús Lafuente, president del congrés o el doctor Andreas Demetraides, president de la EANS. Lafuente és un referent mundial especialista en columna i en l’aplicació de la cirurgia mínimament invasiva per a les intervencions. Actualment, és cap de servei de neurocirurgia de l’hospital Sagrat Cor i cap de secció de Neurocirurgia i director de la Unitat de Columna de l’Hospital de la Mar, tots dos hospitals a Barcelona.

El doctor Lafuente també és expert en el tractament de la malformació d’Arnold Chiari, siringomelia i en hèrnia discal lumbar. A més, al llarg de la seva trajectòria ha portat la seva experiència i liderat expedicions quirúrgiques en països en vies de desenvolupament com Mali o Zanzíbar. Lafuente, al costat d’altres doctors, impartirà una masterclass sobre neurocirurgia el dimecres 27 de setembre a les 16.50 hores.

Per part seva, el doctor Demetraides, facultatiu innovador en cirurgia de columna mínimament invasiva, actualment és neurocirujano consultor en el Western General Hospital d’Edimburg. El president de la EANS realitzarà una sessió de descompressió microvascular per a la neuràlgia del trigemin, el dijous 28 de setembre a les 8.30 hores.

En cirurgia vascular destaquen eminències en l’especialitat com el doctor Francisco González Llanos o el doctor Andreas Raabe. Plans és considerat un dels 100 millors metges d’Espanya segons la llista Forbes 2023. Exerceix a Madrid, encara que ha tractat a milers de pacients als Estats Units, la Xina i el Japó. Especialista en microcirurgia vascular i més concretament en l’anastomosi o by-pass extra intracerebral per al tractament d’aneurismes complexos i isquèmia cerebral.

El doctor González Llanos durà a terme una masterclass sobre cirurgia vascular en aneurismes celebrales complexes, així com les noves oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial en aquest àmbit. Serà el dilluns 25 de setembre a les 16.50 hores.

Per part seva, el doctor Andreas Raabe està especialitzat en tumors cerebrals, aneurismes i malalties de la columna. Ha desenvolupat un nou mètode de monitoratge continu per a protegir les funcions motores durant la cirurgia cerebral. També va introduir la videoangiografía integrada amb microscopi en la neurocirurgia per a l’operació d’aneurismes i malformacions vasculars.

Per tot això, va rebre en 2019 el premi European Lecture de la Societat Europea de Neurocirurgia. El doctor Raabe impartirà també una masterclass sobre els avanços en el tractament microquirúrgic de les patologies vasculars. Aquesta tindrà lloc el dimecres 27 de setembre a les 8.30 hores.

En radiocirugía el congrés comptarà amb la presència de forma destacada amb el doctor Kita Sallabanda Díaz, que compta amb més de 25 anys d’experiència en el camp de la neurocirurgia i és l’autor de Tractat de Radiocirugía i Guia de les Metàstasis cerebrals.

Finalment, en cirurgia oncològica els assistents podran escoltar el prestigiós doctor Huges Duffau, del Centre Universitari de Montpeller (França). Es tracta del primer doctor que va canviar la manera de realitzar cirurgies per a remoure tumors cerebrals: la craniotomia amb pacient despert utilitzant l’estimulació elèctrica. Avui dia, aquesta tècnica s’ha convertit en un estàndard tant en grans hospitals com en centres de zones rurals.

Esdeveniments especials

Barcelona és un pol d’atracció per a l’organització de fires i congressos, que aporta als seus visitants molt més que unes instal·lacions d’excel·lència per als esdeveniments que en ella se celebren.

Amb llocs de referència mundial que simbolitzen l’art, la cultura i el sentir de la ciutat, la capital catalana se situa en tercera posició com a ciutat amb més congressos del món, segons el rànquing de la International Congress and Convention Association.

El 24 de setembre, se celebrarà la inauguració oficial del congrés que comptarà, entre altres, amb la representació de l’Ajuntament de Barcelona a través del seu regidor de salut, Marta Villanueva. L’acte institucional donarà pas a una conferència especial a càrrec del conegut arqueòleg i egiptòleg Jose Manuel Galán, qui també és investigador del CSIC (Consell Superior de Recerques Científiques) i que oferirà una conferència sobre patologies neurològiques en l’Antic Egipte.

Els participants de l’EANS2023 Barcelona també podran gaudir d’enclavaments emblemàtics de la ciutat durant la durada del congrés. El recinte modernista de Sant Pau, el major conjunt d’aquest estil del món i patrimoni mundial per la Unesco des de 1997, acollirà sopar presidencial el dimarts 26 de setembre, un esdeveniment exclusiu per als directius de l’associació europea i els ponents internacionals que participaran en la trobada.

El fermall final al congrés es posarà el dimecres 27 de setembre amb un sopar obert a tots els assistents en un dels museus i edificis més emblemàtics del país. Es tracta del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), conegut per la seva col·lecció d’art romànic, considerada una de les més completes del món.

Està situat enmig de les grans escalinates de Montjuïc, en el Palau Nacional, construït per a l’Exposició Internacional de 1929. Un edifici de grans proporcions que s’adscriu als models del classicisme acadèmic de l’època dins de l’àmbit de les exposicions universals, que compta amb una impressionant Sala Oval on se celebrarà el sopar de gala. En ella podran degustar una mostra de plats típics de la gastronomia catalana i comptarà amb l’actuació especial de l’Orfeó de Puigreig.