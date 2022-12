Els ‘Millors Pobles Turístics’ del 2022, des d’Espanya a l’Aràbia Saudita

L’Organització Mundial del Turisme (OMT) ha posat en marxa una vegada més la iniciativa ‘Millors Pobles Turístics 2022’, que té com a objectiu principal reconèixer i posar en valor les destinacions rurals del món. La localitat saudita d’Al-Ula serà l’encarregada d’acollir la cerimònia de lliurament de premis els propers dies 27 i 28 de febrer del 2023.

El turisme rural té un gran potencial per estimular el creixement de l’economia local i el canvi social, per la seva complementarietat amb altres activitats econòmiques, la seva contribució al producte interior brut (PIB), a la creació d’ocupació i a la cura del medi ambient. Per això

El secretari general de l’OMT, Zurab Pololikashvili, ha destacat que la proposta mostra la capacitat del sector per impulsar la diversificació econòmica i crear oportunitats per a tothom fora de les grans ciutats.

Entre les 136 candidatures, un total de 32 llocs han rebut la distinció de l’OMT, procedents de 18 països diferents que cobreixen les cinc regions del món. Entre ells destaca Espanya amb tres guardons (Rupit, Alquézar i Guadalupe), però també altres localitats que han aconseguit colar-se per primera vegada a la llista. És el cas, per exemple, d’Al-Ula a l’Aràbia Saudita; El Fort a Mèxic, Ksar Elkhorbat al Marroc o Castelo Novo a Portugal.

AL-ULA OLD TOWN

Entre els llocs destacats hi ha Al-Ula Old Town, museu a l’aire lliure al bell mig de la vall d’Al-Ula (Aràbia Saudita). També conegut com Deira, és un lloc arqueològic a prop d’Al-Ula a la província saudita de Medina.

És una de les principals atraccions de la localitat, ja que consta de nombrosos edificis històrics, mesquites i mercats. Totes aquestes ruïnes daten d’uns set segles, habitades en un passat no gaire llunyà, segons els historiadors.

El nucli antic d’Al-Ula va ser al seu dia un important assentament a la ruta de pelegrinatge de Damasc a la Meca. Reoberta l’any passat després d’una àmplia reconstrucció, i en sintonia amb els objectius de la Visió Saudita 2030, els viatgers poden passejar per les laberíntiques restes d’edificis originals de pedra i tova, i visitar el seu castell.

RUPIT

També Rupit, antiga població medieval a Barcelona. Rupit és un petit poble de conte ubicat al cor de Catalunya, a la zona del Collsacabra, envoltat de boscos i amb espectaculars vistes de les muntanyes de les Guilleries i el Montseny. El seu passat medieval emergeix a cadascun dels seus carrers, plens de cases de pedra, pastisseries amb dolços casolans i una bella església romànica, la de Sant Joan de Fàbregues.

Entre altres, algunes de les actuacions que han portat Rupit a optar al premi són el congrés Mobile Week Rupit, la gestió i la conservació del patrimoni arquitectònic i natural o la regulació dels accessos al poble i de l’habitatge d’ús turístic.

ALQUÉZAR

Alquézar, paisatge i fortalesa musulmana a Osca. Al cor del Parc Natural de la Serra i els Canons de Guara hi ha el poble d’Alquézar, enmig d’un paisatge marcat per les muntanyes i la presència del riu Vero. Caminant pel pintoresc nucli urbà, es troba la seva imponent Col·legiata, que té origen en una antiga fortalesa àrab del segle IX de la qual encara se’n conserven les torres i muralles.

A més, la naturalesa d’Alquézar ofereix una gran varietat d’opcions de turisme actiu. El canó del riu Vero regala l’escenari perfecte per fer barranquisme o caminar per les passarel·les d’Alquézar.

Els pobles reconeguts per l’OMT van ser avaluats per un consell assessor a partir d’un conjunt de criteris que engloben des de la promoció i la conservació dels recursos culturals fins a la connectivitat. També es reconeix els llogarets pel seu compromís amb la innovació i la sostenibilitat en tots els seus vessants (econòmic, social i ambiental) i pel seu enfocament en el desenvolupament del turisme en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).