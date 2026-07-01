Casa ISDIN, l’espai del laboratori situat al Passeig de Gràcia, ha acollit la taula rodona ‘Sota el sol del Tour’, una trobada organitzada amb motiu de la sortida de la 113a edició del Tour de França des de Barcelona.
La iniciativa s’emmarca en l’aliança que uneix des de fa vuit anys ISDIN i el Movistar Team, del qual el laboratori és Fotoprotector Oficial, i posa el focus en la importància de protegir la pell de les persones que practiquen esport a l’aire lliure.
La taula rodona ha comptat amb la participació d’Alejandro Valverde, seleccionador espanyol de ciclisme i ambaixador del Movistar Team; Juan Pablo Molinero, Chief Marketing Officer de l’equip, i Pablo Ordorica, membre de l’equip de comunicació del conjunt blau. Durant la trobada, els participants han compartit com els ciclistes es preparen per a una prova tan dura com el Tour de França, tant físicament com psicològicament.
També han destacat la necessitat de preparar la pell per afrontar una competició que implica estar cada dia unes sis hores al sol en moments de màxima radiació, i han coincidit que la fotoprotecció és un element imprescindible tant per al rendiment com per a la salut.
“Quan vaig disputar el meu primer Tour el 2005 no ens posàvem res per protegir la pell del sol, al contrari, ens aplicàvem oli de massatge. Ara això és impensable”, ha destacat Valverde, que ha subratllat que actualment els ciclistes es protegeixen fins i tot les zones cobertes pel mallot per evitar cremades i prevenir el càncer de pell.
La celebració del Tour de França amb sortida des de Barcelona converteix aquesta edició en una cita especialment significativa per a ISDIN, companyia nascuda a la ciutat comtal i compromesa des de fa dècades amb la prevenció del càncer de pell.
La col·laboració amb el Movistar Team forma part de la missió del laboratori de conscienciar sobre la importància de protegir la pell davant la radiació solar i del seu propòsit d’inspirar un futur sense càncer de pell.
El laboratori també participarà en accions de sensibilització durant les primeres etapes del Tour a Montjuïc, dins del programa d’hospitality de la prova.
La col·laboració entre ISDIN i el Movistar Team va començar el 2018 amb l’equip femení i s’ha anat consolidant com una aliança centrada en la prevenció i la cura de la pell, que ara arriba també al Tour de França, la carrera ciclista més prestigiosa del món.
Aquest tipus d’iniciatives s’integren dins del moviment Love Your Skin, amb el qual ISDIN impulsa accions d’educació, prevenció i recerca per avançar cap a un futur sense càncer de pell, amb la participació de dermatòlegs, farmacèutics i esportistes d’elit.