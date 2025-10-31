Els jugadors de l’Atlético de Madrid visiten les obres de la Ciudad del Deporte

L’Atlètic de Madrid va realitzar aquest dijous una visita a les obres de la futura Ciutat de l’Esport, situada a l’entorn de l’estadi Riyadh Air Metropolità. Els jugadors i el cos tècnic van recórrer les diferents parcel·les del projecte, acompanyats pel president del club, Enrique Cerezo; el conseller delegat, Miguel Ángel Gil, i la regidora de Turisme i del districte de Sant Blas-Canillejas, Almudena Maíllo.
Durant la visita, els representants del club i de l’Ajuntament de Madrid van comprovar que la construcció avança a bon ritme, prestant especial atenció al Centre d’Alt Rendiment, que es convertirà en la seu habitual dels entrenaments del primer equip quan conclogui aquest projecte impulsat per l’entitat blanc-i-vermella.
L’autobús oficial va traslladar al primer equip fins a les diferents zones on es desenvolupen les obres. La parada principal va tenir lloc en la parcel·la que albergarà el Centre d’Alt Rendiment, un espai de 65.000 metres quadrats que comptarà amb cinc camps d’entrenament i un miniestadio amb capacitat per a 6.000 espectadors.
Els jugadors van visitar, a més, la resta de les parcel·les d’aquesta iniciativa públic-privada posada en marxa per l’Ajuntament de Madrid i l’Atlètic de Madrid, destinada a transformar la cornisa nord-est de la capital amb una inversió superior als 350 milions d’euros per part del club i que tindrà més de 265.000 metres quadrats dedicats a l’oci i la pràctica esportiva.
La Ciutat de l’Esport es concep com un nou punt de trobada per als veïns de Sant Blas-Canillejas, per a tots els madrilenys i també per als qui visitin la ciutat. També van participar en la comitiva Carlos Bucero, director general de Futbol; Óscar Mayo, director general d’Ingressos i Operacions, i Mateu Alemany, director de Futbol Professional Masculí.