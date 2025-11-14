Els informes d’auditoria amb incidències a Catalunya cauen més de nou punts

El percentatge d’informes d’auditoria amb incidències a Catalunya s’ha reduït més de nou punts, passant del 35% al 26%, segons l’estudi ‘Què opinen els auditors de les empreses espanyoles’ realitzat per l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya amb la Universitat de Saragossa.
Així s’ha destacat en l’acte de celebració del Dia de l’Auditoria organitzat pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), que enguany commemora els 30 anys de la seva constitució. Tres dècades després de la seva creació, aprovada pel Parlament de Catalunya en 1995, el CCJCC s’ha consolidat com a referent de l’auditoria a Catalunya amb representació de tot el sector entre els seus socis (grans, mitjanes i petites signatures) i actualment agrupa 1.170 professionals col·legiats i 201 signatures d’auditoria, representant a les principals signatures que operen a Catalunya.
“La Llei de 1995 va significar un punt d’inflexió en el reconeixement, la protecció i la garantia de drets per al col·lectiu al qual representem, i és per aquest motiu que, 30 anys després, volem reivindicar el seu valor, impacte i vigència”, ha apuntat Joan Vall, president del CCJCC, qui ha volgut recordar el paper essencial del col·lectiu en el teixit empresarial català.
En aquests 30 anys, l’auditoria ha viscut una notable transformació. Actualment, el 41% dels membres del Consell Directiu del CCJCC són dones i el 59% són homes -amb una vicepresidència paritària formada per un vicepresident i una vicepresidenta-, encara que el conjunt del col·lectiu manté encara una bretxa de gènere significativa: el 80% dels col·legiats són homes i el 20% dones. Aquesta diferència es redueix entre els col·legiats exercents de base, on la proporció és del 65% d’homes i el 35% de dones, la qual cosa indica un augment progressiu de la presència femenina en la professió, especialment en les noves generacions.
En el que concerneix l’exercici de la professió, si fa 30 anys l’auditoria s’entenia exclusivament com una verificació de balanços financers, actualment s’ha ampliat l’àmbit d’actuació amb les auditories d’aspectes no financers com a resposta a una societat que exigeix a les empreses no sols salut econòmica, sinó també demostrar la seva responsabilitat social i compromís mediambiental.
Tot això sense oblidar la irrupció de tecnologies com la intel·ligència artificial que està modificant processos en l’anàlisi de dades i que requereix de perfils cada vegada més especialitzats en sostenibilitat, ciberseguretat o big data, entre altres nous perfils, que augmentaran encara més la diversificació de la professió. A més, el relleu generacional és un altre dels grans reptes de la professió: el CCJCC treballa per a atreure a talent jove i donar a conèixer les oportunitats de futur que ofereix un sector en plena transformació.