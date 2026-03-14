Els Hospitals de Quirónsalud integrats en el Sermas van detectar 424 nous casos de malaltia renal crònica en 2025 gràcies al seu programa pioner de cribratge PreveRenal.
La malaltia renal crònica és una pèrdua de la funció renal (filtrat glomerular per sota de 60 ml/min/1.73 m²) o presència de mal renal (albúmina en orina, albuminuria major de 30 mg/g) que dura més de tres mesos i té conseqüències negatives per a la salut, entre elles, la pèrdua progressiva de la funció renal fins a arribar a la fallada renal, que requereix de diàlisi o trasplantament per a mantenir la vida.
Una intervenció a temps pot retardar la necessitat de diàlisi gairebé tres dècades, mentre que, si es detecta tard, les opcions de frenar la seva progressió són més limitades. No obstant això, aquest procés avança de manera silenciosa, sense símptomes en fases inicials, i la seva prevalença augmenta amb els anys. Per això, conèixer si la funció renal és inferior a l’esperada segons l’edat permet identificar possibles causes i reavaluar hàbits de vida saludable per a prevenir la malaltia o, en cas de desenvolupament, detectar-la al més aviat possible; prioritats que tant l’Organització Mundial de la Salut com les Nacions Unides consideren fonamentals.
La albuminuria és un dels marcadors més precoços de mal renal i s’associa de manera clara amb un major risc de progressió renal, envelliment biològic accelerat i complicacions cardiovasculars. El seu mesurament en una mostra d’orina (albuminuria) és senzilla, fàcilment integrable en circuits de laboratori, i no invasiva. Encara que està recomanada en persones amb factors de risc, la seva avaluació no es realitza de manera sistemàtica en la pràctica real, la qual cosa contribueix al infradiagnóstico de la patologia.
En aquest context, i alineats amb les pautes internacionals, els Hospitals de Quirónsalud integrats en la xarxa pública madrilenya (Sermas) -els hospitals universitaris Fundació Jiménez Díaz, Rei Joan Carles (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) i General de Villalba (Collado Villalba)- van posar en marxa al setembre de 2024 el programa PreveRenal, una innovadora iniciativa basada en el cribratge de albuminuria (presència d’albúmina en orina) que facilita el diagnòstic precoç d’aquesta patologia en una etapa en la qual les mesures habituals de funció renal són encara normals, però els ronyons ja estan perdent la capacitat de produir la proteïna anti-envelliment Klotho, activant així el procés d’envelliment biològic accelerat de la malaltia, i prevé la necessitat de diàlisi.
Segons indica la doctora Lluïa Xai, especialista del Servei de Nefrologia en la Fundació Jiménez Díaz i coordinadora de PreveRenal, 23.660 persones van participar en 2025 en aquest programa, els resultats del qual van permetre identificar 424 casos de malaltia renal crònica prèviament no diagnosticada -el que suposa un 1,8 per cent dels pacients-, i incloure als seus afectats en la iniciativa per al seu seguiment i evitar la diàlisi o trasplantaments futurs.
Concretament, en la Fundació Jiménez Díaz es van realitzar l’any passat més de 11.000 anàlisi en el marc d’aquest programa, la qual cosa va permetre detectar 165 casos; mentre que als hospitals Rei Joan Carles, Infanta Elena i General de Villalba es van fer 3.518, 4.570 i 4.566 anàlisi, respectivament, facilitant la identificació corresponent de 45, 122 i 92 diagnòstics de malaltia renal crònica.
Diagnòstic precoç
PreveRenal convida a la població de 50 a 70 anys a aportar una mostra simple d’orina en el laboratori, explica la nefròloga. En funció del resultat del quocient albúmina/creatinina, el circuit s’organitza: si és negatiu (<30 mg/g), s’informa de normalitat i finalitza el procés; amb el resultat intermedi (30-300 mg/g) se sol·licita repetició i, si es confirma, el cas es revisa pel Servei de Nefrologia de manera telemàtica; en cas de ser positiu (>300 mg/g), el participant rep una primera consulta presencial en el citat servei per a confirmar el diagnòstic, estratificar el risc i iniciar el seguiment i tractament.
Paral·lelament, el programa contempla l’establiment d’un sistema automàtic de mesurament de albuminuria en totes les analítiques d’orina que han arribat al laboratori. En les més de 160.000 mostres rebudes des d’Atenció Primària, s’han trobat prop d’un 1 per cent de valors positius.
“La identificació precoç de malaltia renal crònica en aquests participants permet iniciar un seguiment i tractament personalitzats en fases en les quals encara és possible alentir la progressió, reduir complicacions i millorar el pronòstic”, va subratllar la doctora Xai.
Així, “PreveRenal consolida a aquests quatre hospitals com a referents en prevenció renal, en incorporar un circuit assistencial àgil, escalable i centrat en el pacient; un programa que no sols detecta patologia oculta, sinó que anticipa oportunitats d’intervenció, optimitza el seguiment especialitzat i reforça un objectiu clau de salut pública: que la malaltia renal deixi de ser ‘silenciosa’ per a convertir-se en detectable i tractable a temps”, conclou.