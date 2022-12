Els hospitals de la Comunitat de Madrid lideren l”IEH Especialidades 2022′

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha llançat la setena edició del seu Índex d’Excel·lència Hospitalària, que analitza l’excel·lència dels hospitals espanyols, tan públics com a privats.

D’aquesta manera, a través de l’IEH General, l’Institut Coordenades identifica els 10 millors centres en l’àmbit nacional, l’IEH Autonòmic els cinc millors de cada comunitat autònoma i, finalment, l”IEH Especialidades’ revela quins són els tres millors centres d’Espanya a les 12 àrees mèdiques analitzades.

Un eix que torna a liderar la Fundació Jiménez Díaz en encapçalar-ne tres: Ginecologia, Pneumologia i Oncologia Mèdica. El segueix l’Hospital La Paz amb dues especialitats (Pediatria i Reumatologia) i l’Hospital Clínic de Barcelona amb dues més (Neurologia i AparellDigestiu).

La resta dels centres ho fan amb especialitat, amb l’Hospital Clínic San Carlos liderant Cardiologia, l’Hospital Universitari Ramón i Cajal l’especialitat de Dermatologia; l’Hospital Universitari Gregorio Marañón amb Psiquiatria, el Centre Mèdic Teknon en Urologia, i l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València la Traumatologia.

MADRID LIDERA

En línies generals, l’IEH “confirma la fortalesa sanitària” de la Comunitat de Madrid respecte a la resta de zones geogràfiques en comptar aquest any amb quatre centres dins del top 5 del rànquing nacional, un més que en l’edició del 2021.

Un altre dels factors que avalen aquest lideratge de la CAM és tenint en compte l’anàlisi per especialitats, ja que els hospitals de Madrid encapçalen 8 de les 12 especialitats analitzades a l’Índex (Ginecologia, Pneumologia, Oncologia Mèdica, Pediatria, Reumatologia, Cardiologia, Dermatologia i Psiquiatria); els centres de Catalunya ocupen la primera posició en 3 (Neurologia, Aparell Digestiu i Urologia); i la Comunitat Valenciana a 1 (Traumatologia).

De forma concreta, a l’IEH 2022 sobresurt la Fundació Jiménez Díaz com el millor hospital d’Espanya donat el seu compromís amb l’excel·lència i una gestió altament qualificada; a més de mantenir uns resultats excel·lents en paràmetres clau com els temps que esperen els pacients per rebre atenció, les seves altes quotes de recomanació entre els ciutadans o el manteniment del saldo positiu en les dades d’entrades i sortides per lliure elecció.

Per part seva, l’Hospital Universitari La Paz i l’Hospital Clínic Barcelona ocupen la segona i tercera posició a l’IEH 2022, respectivament, relegant a un quart lloc a l’Hospital Universitari Gregorio Marañón (que l’any passat se situava en tercera posició) i amb la novetat que l’Hospital Clínic San Carlos guanya tres posicions (passant del lloc 8è al 5è lloc) al rànquing estatal. El sisè centre al rànquing és l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona; el setè per a l’Hospital Ruber Internacional, que en guanya dos en passar d’un 9è a un 7è lloc; l’Hospital Quirónsalud Barcelona, que millora dues posicions fins a situar-se 8è; l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe i l’Hospital Quirónsalud Madrid ocupen la 9a i 10a posició, respectivament.

ÍNDEX D’EXCEL·LÈNCIA

L’Índex d’Excel·lència Hospitalària (IEH) analitza de forma anual l’excel·lència hospitalària dels centres hospitalaris espanyols, tant públics com privats, que aposten més per la qualitat i la sostenibilitat d’un sistema de salut universal, basant-se en paràmetres com la qualitat assistencial, el servei hospitalari, el benestar i la satisfacció percebuts pel pacient, així com la capacitat innovadora, l’atenció personalitzada i l’eficiència en l’ús dels recursos per part d’aquests.

L’IEH 2022, igual que en les edicions anteriors, s’estructura al voltant de tres eixos: IEH General –els 10 millors centres en l’àmbit nacional–, IEH autonòmic –els cinc millors de cada comunitat autònoma.– i IEH per especialitats –els tres millors, segons especialitat–.

Per a l’elaboració d’aquesta anàlisi, l’Institut Coordenades ha realitzat 2.100 enquestes a professionals de l’àmbit de la salut a Espanya procedents de diferents hospitals, donant com a resultat un IEH basant-se en les dades i els resultats d’aquests centres, així com en les percepcions dels professionals que hi treballen.