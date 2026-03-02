Els hospitals amb menys d’un mes d’espera per a operar-se a Madrid són de gestió publicoprivada

La Comunitat de Madrid (CAM) és la primera en menors demores quirúrgiques de tot el territori nacional i els hospitals de gestió mixta són la peça clau per a explicar aquest lideratge. Aquests centres combinen temps d’espera molt reduïts i una activitat assistencial extraordinàriament elevada. En la pràctica, no sols mantenen els millors indicadors, sinó que contribueixen de manera decisiva al fet que la mitjana madrilenya sigui el més favorable de tota Espanya.
Si s’analitzen els resultats per hospitals, el lideratge dels centres de col·laboració públic-privada resulta evident. Així, segons les últimes dades publicades pel Servei Madrileny de Salut (Sermas), corresponents al mes de gener, en el rànquing d’hospitals amb menor temps d’espera per a cirurgies es posicionen quatre centres públics del Grup Quirónsalud: l’Hospital Universitari General de Villalba, amb 13,95 dies; l’Hospital Universitari Rei Joan Carles, amb 18,17; la Fundació Jiménez Díaz amb 22,25; i l’Hospital Universitari Infanta Elena, amb 25,64 dies. Tots ells es troben per sota del mes d’espera per a operacions.
Si l’anàlisi s’ajusta al nivell de complexitat assistencial, entre els hospitals d’alta complexitat (Grup 3), que concentren un major volum d’especialitats i casos clínics complexos, després del lideratge de la Fundació Jiménez Díaz -i a més de 32 dies de diferència- se situa en segon lloc l’Hospital Clínic Sant Carles, amb 54,79. Els segueixen, rondant també els dos mesos d’espera, l’Hospital Gregorio Marañón i l’Hospital Universitari La Paz, amb 59,90 i 60,66 dies respectivament. Superen els dos mesos La Princesa, amb 68,70; el Ramón y Cajal, amb 69,98; el 12 d’Octubre, amb 72,04; i, en últim lloc, amb 74,21 dies, l’Hospital Porta de Ferro Majadahonda.
Entre els hospitals de mitja complexitat (Grup 2), la forqueta abasta des d’una mica més de 40 dies fins a superar els tres mesos. L’Hospital Universitari Severo Ochoa marca 40,89 dies; el de Fuenlabrada, 42,58; el de la Defensa Gómez Ulla, 46,80; l’Infanta Sofía, 54,58; el de Torrejón, 55,85; el Nen Jesús, 57,69; la Fundació Alcorcón, 60,47; el Príncep d’Astúries, 79,40; l’Hospital Universitari de Móstoles, 69,79; l’Hospital Universitari Infanta Leonor, 71,25; el Príncep d’Astúries, 79,40; i l’Hospital Universitari de Getafe, 92,32.
Finalment, entre els hospitals de baixa complexitat (Grup 1), la variabilitat és encara major: alguns centres se situen entorn del mes i mig, mentre que uns altres superen àmpliament els dos mesos i fins i tot els tres. Després de l’excepció de l’Hospital Infanta Elena (25,64 dies), superen el mes d’espera l’Hospital Santa Cristina (35,81 dies), El Escorial (41,17), el Central de la Creu Roja San José i Santa Adela (36,95), el de l’Henares (65,10), el del Tajo (68,47) i l’Infanta Cristina (68,56). Finalment, l’Hospital del Sud-est és el que major temps d’espera acumula entre els de baixa complexitat i també entre tots els de la CAM, amb més de cent dies (107,32).
La Comunitat de Madrid s’ha consolidat com la regió amb menor temps mitjà d’accés a intervencions quirúrgiques de tot el Sistema Nacional de Salut (SNS). Així ho reflecteix l’últim informe del Sistema de Llistes d’Espera (SISLE), que analitza de manera semestral i homogènia l’evolució dels temps de demora, la càrrega assistencial i la capacitat resolutiva de les comunitats autònomes.
Les dades situen a Madrid en una posició clarament diferenciada respecte a altres territoris. Mentre que en comunitats com Catalunya o Andalusia les demores quirúrgiques ronden els cinc mesos i el percentatge de pacients que supera els sis mesos d’espera és significatiu, Madrid presenta indicadors substancialment inferiors. Segons el Ministeri de Sanitat, la regió no sols millora la mitjana nacional, sinó que estableix el registre més sota del conjunt del SNS. El temps mitjà d’espera quirúrgica a Madrid se situa en 49 dies, enfront dels 118,6 dies de la mitjana nacional -gairebé 70 dies menys- i molt per sota de Catalunya (148 dies) i Andalusia (160 dies).
La diferència també és notable en les demores prolongades. Només el 0,5% dels pacients madrilenys espera més de sis mesos per a ser intervingut, enfront del 61,8% en el conjunt del país. Així mateix, la taxa de pacients en llista d’espera estructural quirúrgica se situa en 9,96 per cada mil habitants, pràcticament la meitat de la mitjana nacional (17,35), fins i tot en un context d’elevada demanda assistencial.
En conjunt, aquests indicadors apunten a un model organitzatiu amb alta capacitat de resposta, que permet reduir temps d’accés i millorar la resolució quirúrgica en comparació amb la majoria de les comunitats autònomes.