Els hòldings més grans d’Espanya ja gestionen actius per 90.000 milions

Les grans fortunes amb hòldings de referència a Espanya acumulaven un patrimoni que fregava els 90.000 milions d’euros, segons les dades de la llista Forbes a tancament de l’any 2021. Encara que aquests diners no es gestiona íntegrament a través de hòldings, de ‘family offices’ o d’una altra mena de societats, les persones més riques d’Espanya sí que articulen una part molt important de les seves inversions a través d’aquests vehicles.

Pontegadea, el braç inversor de Amancio Ortega, és el vehicle més destacat amb molta diferència, seguit a distància per altres hòlding de referència com Rijn Capital (Rafael del Pi), Rosp Corunna (Sandra Ortega), Nortia (Manuel Lao) o Inmo Albereda (Juan Roig). A més, apareixen altres societats com a Omega Capital (Alicia Koplowitz), Riba AM (Francisco Riberas), Torreal (família Abelló), Grup Landon (família Gallardo) o Exea (família Puig).

En concret, el Grup Pontegadea és el braç inversor de l’home més ric d’Espanya, Amancio Ortega. En 2021 el hòlding va tenir un benefici net de 1.606 milions d’euros engreixats pels dividends rebuts d’Inditex, de la resta de societats participades i els ingressos generats per la cartera immobiliària del grup. A més d’una cartera immobiliària valorada en 15.264 milions a tancament de 2021, l’empresa recentment ha invertit recentment en el sector elèctric a través de Redeia i Ren, i ha reforçat la seva aposta per les renovables, amb la compra del 5% de Enagás Renovable i el 49% del parc Eòlic Delta de Repsol.

També té una participació del 5% en Enagás. Darrere d’aquestes inversions està Roberto Cibeira, CEO del Grup Pontegadea. Ribeira es va incorporar l’any 2003 a Pontegadea procedent d’Arthur Andersen i és una persona de la màxima confiança de Amancio Ortega.

Per part seva, Rijn Capital és la societat de Rafael del Pi Calb-Sotelo (controla el 99,87% del capital) amb seu en Països Baixos i en la qual aglutina gairebé tota la seva participació en Ferrovial, superior al 20%. Més enllà de Ferrovial, la signatura inverteix en el sector de la construcció, en actius com Hedge Funds, capital privat o Real Estigues a través de tercers. També participa en acords de capital privats de manera directa, es dedica al desenvolupament de negocis i recentment ha redoblat la seva aposta per les energies en energies renovables. Del Pi és el director de Rijn Capital, però l’encarregat de dirigir les inversions és Maarten Weiss, que es va incorporar al grup com CIO al gener de 2020 després d’haver format part anteriorment de Anthos AM, IMC AM o Delta Lloyds AM.

Rosp Corunna és el hòlding de Sandra Ortega, qye va presentar a mitjan mes de juliol els seus resultats de 2021, amb un retorn a beneficis i uns actius per sobre de 6.000 milions d’euros. A més de la seva participació del 5% en Inditex, controla un 5% de Pharma Mar i té diferents inversions financeres i immobiliàries. L’empresària també té predilecció per les empreses d’origen gallec. Recentment s’ha sabut que Ros Corunna va desembarcar en Sementares amb una participació del 50%, una empresa gallega dedicada a la conservació, selecció, clonació i multiplicació de plantes i llavors. També ha desembarcat en Libera Bio, una biotech gallega que té com a objectiu la lluita contra el càncer.

En tot cas, el gruix dels ingressos de Ros Corunna, més enllà d’Inditex, procedeixen de de el sector immobiliari, que l’any passat va aportar 31 milions d’euros en arrendaments. La persona que dirigeix Rosp Corunna és José Antonio Fresnedo, que va rellevar a José Leyte en 2020 després del seu enfrontament amb Sandra Ortega i més de 20 anys al capdavant del family office.

Nortia Capital és el hòlding d’inversions de l’empresari Manuel Lao. Té un clar compromís amb l’emprenedoria i amb un desenvolupament econòmic sostenible i amb impacte en la societat. Compta amb inversions en energies renovables, residències de la tercera edat, hotels, infraestructures, agricultura o immobiliari. A més, té inversions directes en Merlin Properties (8,17%) i Sacyr (3,05%). Recentment va anunciar la seva inversió al costat d’Iberdrola Seaya i el fons Next Tech el fons Seaya Andrómeda Sustainable Tech per a invertir en companyies que aportin solucions tecnològiques avançades en economia circular, nous materials, eficiència energètica i agritech. A més, està en converses avançades amb Arcà per a l’adquisició d’un paquet minoritari en la companyia.

La consellera delegada de Nortia i mà dreta de Manuel Lao en el hòlding és Ana Forner, que ha exercit llocs executius en els seus més de 30 anys d’experiència en el sector financer. Ana Forner és l’única dona al capdavant de la gestió professional entre aquests hòldings, una mostra més del clar compromís adquirit per Nortia i Manuel Lao amb el ESG i, més concretament, amb la diversitat.

Inmo Albereda és la societat capçalera de Mercadona i sota la qual s’organitzen les activitats inversores de Juan Roig. A més de la cadena de supermercats, unes altres de les seves inversions són Forns Valencians, una panificadora de Puçol. També inverteix en la immobiliària Licampa, que es troba sota la societat Finop. A més, en 2019 va incloure en el seu perímetre Angels Capital, la societat inversora en petites empreses tecnològiques; i Llançadora, l’acceleradora de start ups, les dues societats que al costat de l’escola de negocis EDEM impulsen La Marina d’Empreses, el hub impulsat per Juan Roig que pretén fer costat als emprenedors i les start ups a València. Des de 2018 el director de Inmo Albereda és José Manuel Benito, que va substituir a Jaime Esteban.

Omega Capital és el grup patrimonial d’Alicia Koplowitz. L’oficina privada d’inversions va ser fundada en 1988 i entre la seva estratègia destaca la inversió en immobiliari, capital de risc i presa de participacions estratègiques en empreses. A més, té una gestora de fons, Omega Gestió d’Actius, amb més de 1.000 milions en actius sota gestió. Una de les seves últimes inversions ha estat l’entrada en el sector dels e-sports, amb l’entrada en l’accionariat de Team Heretics com a copropietari. La persona que porta els comandaments del grup patrimonial és Gabriel Fernández de Bobadilla, conseller delegat d’Omega Capital, nomenat al febrer de 2020 substituint a Óscar Fanjul.

Halekulani era l’antiga societat patrimonial de Francisco Riberas, però l’any passat es va transformar en Riba AM. A través d’ella, controla la seva participació en Acek Desenvolupament i Gestió Industrial, que controla prop del 74% de Gestamp. A més, inverteix en empreses agroalimentàries, arts gràfiques o béns immobles. Una de les seves inversions més sonades va ser la participació pròxima al 2% que controla en Wallbox, dedicada a la fabricació de carregadors ultraràpids per a cotxes elèctrics que cotitza en la borsa de Nova York. El director general de Riba AM és Francisco López Peña, qui anteriorment va ser conseller delegat de Gestamp.

Torreal és el Family Office la família Abelló. Va ser fundada l’any 1990 i fins a l’any 2005 va invertir fonamentalment a Espanya. A partir d’aquest any es va internacionalitzar i actualment la major part de la seva cartera està fora del país. Inverteix fonamentalment en equity, tant públic com privat, i, ocasionalment, en crèdit. Entre les seves principals posicions estan Food Delivery Brands, Talgo, Aernnova, Heilbron, Linneo health, Gofit o Germaine de Capuccini, entre altres. El director general i director d’Inversions Estratègiques de Torreal és Alfredo Tennenbaum Casado, que es va incorporar a l’empresa en 2005. Anteriorment va estar en diferents llocs en el sector de la banca d’inversió en empreses com Lehman Brothers, ABN Amro o Commerzbank.

El Grup Landon és el ‘family office’ de la família Gallardo, que es va consolidar en 2001 amb la incorporació d’executius professionals. Compta amb inversions immobiliàries directes i indirectes, amb una cartera diversificada amb inversions en residencial, oficines, retail o hotels, entre altres. A més, gestiona actius financers i realitza inversions en capital privat. Manuel Estrelles és el director general d’aquest grup corporatiu, després d’haver estat sènior executive de Procter & Gamble durant més de 25 anys. Forma part del consell d’administració de companyies, com Sercotel Hotel Group, de la qual Grup Landon controla el 100% del capital.

Finalment, la família Puig va dur a terme a la fi de 2020 una reorganització de la seva estructura, en la qual la Corporació Exea, el hòlding familiar que agrupa empreses alienes al negoci de perfum i de la moda, ha tingut un protagonisme especial. Exea va aportar a Puig el 50% de Isdin i les seves participacions majoritàries en la francesa Uriage o la grega Apivita, creant una divisió dermatològica dins del grup. A més, compta amb una participació majoritària en Flamagás, dedicada a la papereria, electrònica i encenedors i propietària dels encenedors Clipper o els llapis Alpine. També compta amb importants inversions financeres i en el sector immobiliari. Exea està dirigida des de fa gairebé 25 anys per Miguel Andrés Sterba, especialista en serveis financers per a family office i un dels homes de major confiança dels Puig.