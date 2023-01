Els grans hotelers espanyols, a la conquesta del món

La Fira Internacional de Turismode (Fitur) de Madrid és el gran aparador europeu del sector turístic. Des d’aquesta talaia, les grans signatures hoteleres espanyoles han aprofitat la present edició per a mostrar els seus plans i projectes de desenvolupament que coincideixen en dos punts fonamentals.

El primer, és que es dona per superada la crisi econòmica provocada per la COVID-19. Lopesan, Melià i NH donen per sanejades els deutes contrets durant aquest període. I, en segon lloc: totes les corporacions han apostat per l’expansió a nivell mundial de les seves respectives línies de negoci. Així, l’any 2024 és el llindar que perfilen aquestes empreses per a assentar nous projectes en els punts més recòndits i atractius del planeta.

D’aquesta manera, Melià, per exemple, ha aprofitat la Fira Internacional del Turisme (Fitur) de Madrid per a informar de la signatura del seu primer hotel a les illes Seychelles, així com de l’acord amb Vinpearl a Vietnam, que ha permès que la companyia balear es converteixi en el segon operador hoteler al país asiàtic. El conseller delegat de Melià, Gabriel Juan Escarrer, ha recordat que el grup que dirigeix va obrir a tot el món 32 nous establiments que albergaven més de 700 habitacions durant l’any passat 2022.

SUPERADA LA PANDÈMIA

D’altra banda, la companyia Lopesan Hotel Grup ha posat el seu món de mira al Carib i a Tailàndia, un de les destinacions turístiques que més agraden als viatgers espanyols. Cal destacar, en aquest sentit, l’última incorporació realitzada per Lopesan, el Eden Beach Resort & Spa, en la costa oest de Tailàndia.

L’empresa canària tampoc no perd de vista la seva expansió nacional, així, Gran Canària i Fuerteventura alberguen noves propostes hoteleres del grup dirigit per Eustasio López. Lopesan té per objectiu, a més, aprofitar la xarxa aeroportuària espanyola per a captar nous clients, no sols procedents de Madrid o Barcelona, sinó d’aeroports com els de Màlaga, València, Santiago de Compostel·la, Bilbao, Oviedo o Valladolid.

Per part seva, i després d’un 2022 “bastant satisfactori”, segons admeten fonts del sector, NH també preveu per la seva part fer un substancial salt d’expansió internacional i aprofitar l’aparador que suposa Fitur per a signar acords bilaterals en països del Carib i, també, en el sud-est asiàtic.

Finalment, i després de superar els anivellis prepandèmia en un 15% en 2022 i aconseguir uns ingressos de 948 milions (un 26% més que en 2019), Palladium agregarà durant el present exercici nous destins al seu mapa d’expansió global. El grup liderat per Abel Matutes Prats té presència actualment al Carib mexicà, el Brasil, Espanya, Itàlia, Jamaica i República Dominicana, i ha anunciat, entre altres novetats, l’obertura com el seu primer hotel urbà a Venècia o la reforma de diversos establiments a Europa i Amèrica, com els seus resorts a Jamaica i Riviera Maia.