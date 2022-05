Els establiments, obligats per llei a acceptar pagaments en efectiu

Tots els establiments espanyols estan obligats, a partir d’avui, a acceptar pagaments en diners en efectiu amb l’entrada en vigor de la reforma de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, inclosa en el Reial decret llei 24/2021. D’aquesta manera, s’ha garantit el dret dels consumidors a poder triar lliurement la forma de pagament més convenient sobre la base de les seves preferències i situació personal.

En concret, serà motiu de sanció la negativa a acceptar el pagament en efectiu com a mitjà de pagament, dins dels límits establerts per la normativa tributària i de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

“Amb aquesta normativa, que neix amb l’objectiu d’assegurar la protecció dels col·lectius o consumidors vulnerables, queda garantit l’ús de l’efectiu, com un element fonamental per a blindar els seus drets”, va afirmar la directora general de Consum, Bibiana Medialdea, durant la seva recent participació en la jornada ‘L’accés a l’efectiu, un dret universal i barrera enfront de l’exclusió financera’, organitzada per la Plataforma Denària, associació per a la defensa de l’efectiu.

Medialdea va destacar, a més, que el dret a l’efectiu inclou dos eixos de treball: tant la possibilitat d’usar aquest mètode de pagament, com la capacitat de poder accedir a aquest.

Precisament, segons les dades la ‘Enquesta sobre la necessitat de permanència del diner efectiu’, encarregada per la mateixa plataforma a GAD3, el 90% dels espanyols es mostra clarament contrari a la substitució de l’efectiu per altres mètodes de pagament i fins a un 87% considera que ha de garantir-se al consumidor el pagament en efectiu.

Aquesta reforma entra en vigor al nostre país coincidint amb la valoració per part de la Comissió Europea d’expedientar a Espanya pels límits als pagaments en efectiu establerts en la Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal que va impulsar el Ministeri d’Hisenda.

Segons aquesta normativa, vigent des d’el mes de juliol passat, no es poden realitzar pagaments en efectiu de més de 1.000 euros en el supòsit d’operacions en el qual intervé un empresari o professional. Un topall “desproporcionat” segons el parer del Banc Central Europeu, que va emetre un dictamen referent a això el passat 15 de març.