Els equips de LaLiga SmartBank s’esforcen per poder enfrontar l’ascens

Els equips de Segona Divisió intenten posar en marxa diferents estratègies, a només unes hores del tancament de mercat de fitxatges, que els permetin competir al més alt nivell al mateix temps que compleixen les normes del ‘joc net’ financer. Aquesta combinació que no està resultant fàcil per a ningú, per la qual cosa en les últimes setmanes s’estan veient maniobres de tota mena per a aconseguir estar en la lluita pel tan anhelat ascens al final de la temporada.

En aquest sentit, el Reial Saragossa ha proposat de manera individual a cadascun dels jugadors de la primera plantilla una de reducció de la seva fitxa en un 10%, l’objectiu del qual és guanyar així un marge pressupostari que li permeti escometre els últims fitxatges dins del límit salarial marcat per LaLiga.

El ‘joc net’ financer també ha complicat la inscripció de jugadors al Llevant, que ha hagut d’esperar a aquest dissabte per a tancar la de Rober Ibáñez, un dels seus últims fitxatges. A més, en les últimes setmanes, l’entitat ha alliberat les seves finances amb les sortides de Enis Bardhi, Mickael Malsa i Dani Gómez, per la qual cosa ha pogut afrontar el fitxatge de Bouldini i fer-li buit en la plantilla.

Per part seva, el Leganés, que a penes disposava d’un milió d’euros de límit salarial sobrant després de la incorporació de Josema fa unes setmanes, s’enfronta als requeriments del seu tècnic, Imanol Idiakez, sobre les necessitats que té l’equip quant a l’arribada d’un davanter, un lateral esquerre i un extrem, entre altres posicions. Ara com ara, l’equip madrileny ha deixat anar-se a catorze futbolistes i només han arribat, fins ara, cinc incorporacions.

Una altra estratègia és la duta a terme per l’Alabès, que ha optat per reforçar el seu equip de manera mixta, és a dir, ha mantingut jugadors de primera com Rioja, Duarte, Jason o Sylla, reforçant-los amb fitxatges de qualitat de Segona com Salva Sevilla, Guridi, Maras o Alkain, sent així un dels conjunts de LaLiga Smartbank que més ha invertit en el mercat enguany. Al mateix temps, l’equip basc també ha decidit apostar per la pedrera, de fet, en el seu últim partit va viatjar amb 9 canteranos que, sens dubte, marcaran el futur del conjunt blanc-i-blau. En aquest punt, ha de decidir si s’allibera d’algun jugador amb salari de Primera i es continuen reforçant, o, amb la reestructuració que ja han fet serà suficient per a lluitar per l’ascens.

Durant les pròximes hores es buidaran moltes d’aquests dubtes, ja que els equips hauran de realitzar els seus últims moviments de cara a ser el més competitius possibles al mateix temps que compleixen les normes financeres de LaLiga en una temporada en la qual la Segona Divisió es presenta més emocionant que mai amb un nivell esportiu que l’acosta molt al de la LaLiga Santander.