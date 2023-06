Els entrenaments a Barcelona de l’equip American Màgic per la Copa Amèrica

L’equip estatunidenc American Magic, que representa a la Nova York Yacht Club, ha començat oficialment els seus entrenaments a Barcelona. La capital catalana servirà com a àrea d’entrenaments per a competir en la 37a America’s Cup Barcelona mentre s’acosta la primera regata preliminar de Vilanova i la Geltrú que se celebrarà el setembre de 2023.

El Nova York Yacht Club ostenta la ratxa guanyadora més llarga en la història de l’esport, en haver retingut la Copa Amèrica durant 132 anys consecutius, des de 1851 fins a 1983. Els membres clau de l’equip American Magic inclouen a Terry Hutchinson, patró i president de Sailing Operations, Tom Burnham, l’entrenador de l’equip, i a la dupla de regatistes Tom Slingsby i Paul Goodison, que són campions olímpics i guanyadors del Campionat Mundial de Moth.

L’entrenador Tom Burnham, expressava la seva satisfacció durant la primera sessió de entrenos. “És genial ser aquí a Barcelona, i ha estat realment bonic sortir a l’aigua avui amb el nostre AC40 Boat2 ‘Magic’. Avui ha estat un bon dia. És sens dubte un nou desafiament al qual tots haurem d’acostumar-nos”, ha declarat. Burnham ha lloat l’esforç col·lectiu en la creació de la seva base i assenyala l’acolliment positiu de la ciutat: “A tothom li està encantant… tots ens estem instal·lant en els nostres respectius apartaments i ens estem posant al dia amb els visats i la immigració… Hi ha un bon ambient, molta gent simpàtica a Barcelona, molt amable, atenta… està sent una bona experiència”.

Amb l’inici dels entrenaments l’equip American Magic s’uneix així a l’Alinghi Xarxa Bull Racing, que ja ha estat provant les seves habilitats en la costa de Barcelona durant diversos mesos. Durant el mes de juliol, la ciutat també donarà la benvinguda a altres equips de la Copa Amèrica com l’Emirates Team New Zealand, el defensor del títol, la qual cosa incrementarà la competència i emoció en les aigües de Barcelona.

L’arribada dels equips de la America’s Cup durant les pròximes setmanes serà clau per a Barcelona. La ciutat rebrà a entusiastes de la vela de tot el món per a presenciar un dels principals esdeveniments quant a nivells d’audiència global, arribant a milions d’espectadors a tot el món.

La impressionant línia costanera de Barcelona i les excel·lents condicions per a la navegació són el teló de fons perfecte per a aquest prestigiós esdeveniment que es podrà seguir a simple vista des de la platja, i que el seu Race Village serà d’entrada gratuïta. L’America’s Cup no sols augmentarà el reconeixement internacional de Barcelona, sinó que també generarà un impacte econòmic de més de 1.200 milions d’euros.

L’America’s Cup portarà als millors regatistes del món que empenyeran els límits de l’habilitat humana, la innovació i la tecnologia. Barcelona està llesta per a acollir aquest esdeveniment i mostrar la seva passió per l’esport, donant la benvinguda a navegants i espectadors de tots els racons del món.