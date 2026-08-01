La mobilitat per carretera assoleix durant l’estiu alguns dels nivells més elevats de l’any. Segons la Direcció General de Trànsit (DGT), només durant el mes d’agost es preveu que es facin 54,5 milions de desplaçaments de llarg recorregut, mentre que el primer cap de setmana del mes concentrarà prop de 5,6 milions de moviments per carretera. Paral·lelament, la digitalització de les infraestructures viàries continua avançant amb la incorporació d’eines basades en intel·ligència artificial, anàlisi de dades, sensorització avançada i sistemes connectats que contribueixen a millorar la gestió del trànsit, la seguretat viària i el manteniment de les carreteres.
Un exemple és SCADA DGT, una plataforma al núvol desplegada per Indra per a la Direcció General de Trànsit l’any 2024, que centralitza la informació procedent dels centres de gestió del trànsit, els sistemes intel·ligents de transport i els vehicles connectats per facilitar l’anàlisi de dades i la presa de decisions en temps real. Per la seva banda, Autopistas, filial d’Abertis a Espanya, participa en el projecte DIMOS 5G juntament amb el centre tecnològic i2CAT, una iniciativa basada en bessons digitals, connectivitat V2X i xarxes 5G. La solució integra dades de sensors i vehicles connectats per gestionar el trànsit en temps real i facilitar el pas dels serveis d’emergència, amb el potencial de reduir fins a un 20% els temps de resposta davant d’accidents.
En l’àmbit de la conservació i el manteniment d’infraestructures, Serveo està incorporant eines tecnològiques orientades a la gestió predictiva de la xarxa viària. Entre aquestes destaquen el Con Connectat, que permet transmetre informació sobre incidències en temps real; la plataforma Xper Traffic per a la monitorització i la gestió avançada del trànsit; i l’ús de drons per fer inspeccions, supervisar infraestructures i fer el seguiment de les actuacions de manteniment.
Així mateix, Sacyr impulsa projectes com Sacyr InRoad, una iniciativa de Sacyr Conservación que utilitza sensorització avançada i intel·ligència artificial per monitoritzar de manera contínua l’estat de les carreteres, millorar la seguretat viària i afavorir models de manteniment predictiu.
La incorporació de tecnologies connectades guanya cada vegada més pes en la gestió de la mobilitat. La mateixa DGT destaca el paper d’eines com la balisa V-16 connectada i les plataformes d’informació en temps real per millorar el coneixement de les incidències a la carretera i afavorir una gestió més eficient del trànsit i de la seguretat viària.