Els drons de CO2 Revolution dispensen milers llavors per reforestar boscos

CO₂ Revolution torna oxigen a l’aire a través de la creació de boscos a tot l’estat espanyol. Amb un mètode revolucionari a escala mundial, combinant la biotecnologia (llavors intel·ligents i drons) amb sistemes tradicionals, cosa que li permet dispensar fins a 450.000 llavors per dia per reforestar grans extensions de terreny de manera més eficient.

Com a balanç entre els projectes registrats, ha plantat més de 600.000 arbres a tot Espanya en una extensió de 1.200 hectàrees i ha aconseguit compensar 300.000 tones de CO₂ de l’atmosfera, fet que suposa 1.000 camps de futbol.

Actualment l”start-up’ CO₂ Revolution, juntament amb l’empresa espanyola IDForest, estan immerses en el seu projecte d’R+D de producció, millora i reforç d’iSeeds, les llavors intel·ligents de creació pròpia, que busquen imitar els processos propis de la natura per germinar i créixer de la millor manera possible.

Cada dipòsit de dron de CO₂ Revolution té capacitat per albergar 10 quilos de llavors, on hi pot haver fins a 150.000 eSeeds per quilo. En un dia es podria dispensar fins a 450.000 llavors, que funcionen molt bé en zones incendiades aconseguint així accelerar el procés de regeneració de la coberta vegetal i recuperació forestal després d’un incendi.

Pel que fa a la taxa de germinació de la llavor intel·ligent, la companyia segueix implementant millores biotecnològiques i realitza proves en diferents terrenys per aconseguir els millors resultats. Segons el doctor Jaime Olaizola, director d’R+D de CO2 Revolution, “la taxa de germinació depèn de diversos factors, al final no és el mateix sembrar al nord que al sud”.

En funció de l’orografia, les temperatures o les precipitacions que hi hagi aquell any, la taxa serà una xifra o una altra. “El que sí que podem assegurar és que és molt més eficient que sembrar amb mètodes tradicionals, ja que suposa un important estalvi en cost i temps. A més, en llançar les llavors intel·ligents des de drons som capaços de sembrar en terrenys de difícil accés, aconseguint llocs on no arriben els humans”, explica Olaizola. Aquests mètodes permeten una taxa de germinació mitjana del 80%.

Ja han “plogut” sobre València, Galícia, Saragossa, Palència, Burgos, Àvila i moltes altres muntanyes, sempre amb espècies autòctones i la col·laboració de les administracions que gestionen les muntanyes públiques.